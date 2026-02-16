Iránske revolučné gardy začali cvičenie v Hormuzskom prielive. Reagujú na možné vojenské hrozby zo strany USA

Teherán už v minulosti opakovane hrozil zablokovaním tejto strategickej úžiny, cez ktorú sa prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Aircraft carrier USS Ronald Reagan leads a mass formation of ships through the Pacific Ocean.
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Iránske revolučné gardy v pondelok spustili vojenské cvičenia v Hormuzskom prielive, informovali štátne médiá bez upresnenia dĺžky jeho trvania. Cieľom je podľa štátnej televízie pripraviť gardy na „potenciálne bezpečnostné a vojenské hrozby“ po tom, čo Spojené štáty vyslali do oblasti rozsiahle námorné sily.

Teherán už v minulosti opakovane hrozil zablokovaním tejto strategickej úžiny, cez ktorú sa prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy.

Vojenské cvičenie, ktoré má posilniť schopnosť gárd na rýchlu reakciu, prebiehajú v čase, keď sa Teherán a Washington pripravujú na nové kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe a zároveň USA posilňujú svoju vojenskú prítomnosť v oblasti. Prezident Donald Trump tlačí na dosiahnutie dohody s Iránom aj prostredníctvom nasadenia lietadlových lodí amerického námorníctva vo vodách Perzského zálivu.

Námorný dôstojník iránskych gárd Mohammad Akbarzadeh v tejto súvislosti v pondelok varoval, že všetky zahraničné lode sú „pod plným  spravodajským dohľadom a v dosahu našej obrany“.

„Ozbrojené sily sú v plne pripravené, sledujú pohyby nepriateľa a neprehliadnu žiadne hrozby,“ povedal pre štátnu tlačovú agentúru IRNA.

