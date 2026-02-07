Zima môže byť na cestách pre chodcov nebezpečná. Záchranári radia, ako sa obliecť aj čo robiť pri nehode

Zima prináša rizikové počasie, ktoré zvyšuje pravdepodobnosť vzniku dopravných nehôd. Záchranári preto vysvetľujú, aké oblečenie je pre chodcov nevyhnutné aj čo robiť pri nešťastí na ceste.
Informovala o tom v piatok špecialistka vnútornej komunikácie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ZaMEDAlexandra Gállová. Doplnila, že chodci by v sychravých zimných podmienkach mali dbať na svetlé oblečenie či reflexné prvky, aby si ich vodiči včas všimli. „A to najmä pri pohybe popri cestách a na úsekoch bez verejného osvetlenia,“ spresnila.
Uvedené prvky by pritom mali byť dobre viditeľné. „Pripevniť si pásku na rukáv bundy nepostačuje. Ideálna je reflexná vesta alebo oblečenie s viacerými reflexnými prvkami, ako aj svetelný zdroj vo forme čelovky či prívesku, ktorý svieti alebo bliká,“ vysvetlil vedúci tréningového centra uvedeného poskytovateľa ZZS Patrik Brna.
Brzdná dráha je niekoľkonásobne dlhšia
Na cestách a uliciach tiež treba vnímať svoje okolie a možné riziká. Peší by sa nemali pohybovať po namrznutých chodníkoch ani vstupovať na priechod pre chodcov, kým si nie sú istí, že vozidlo bezpečne zastaví. „Brzdná dráha je v nepriaznivom zimnom počasí niekoľkonásobne dlhšia ako počas optimálnych podmienok. S tým by mali počítať aj vodiči, ktorí sú povinní prispôsobiť jazdu stavu a povahe vozovky,“ doplnil Brna.
Poľadovica nie je problémom len pre dopravu, predstavuje vážnu zdravotnú hrozbu aj pre seniorov
Ak dôjde k dopravnej nehode, tak, ešte než príde záchranná zdravotná služba, treba poskytnúť zranenému človeku prvú pomoc. „Najskôr však myslite na vlastnú bezpečnosť, oblečte si reflexnú vestu a po vozovke sa pohybujte opatrne,“ upozornil uvedený záchranár.
Hovorom na linku 112 volajúci oboznámi integrovaný záchranný systém, teda ZZS či iné verejné zložky. Operátor bude zároveň poskytovateľa prvej pomoci navigovať, čo robiť a ako ju správne podať.
Čo robiť pri vážnejšej nehode?
Pri vážnejšej dopravnej nehode sa môže stať, že v dopravnom prostriedku zostane zakliesnená osoba. „Ak sa nachádza vo vozidle, ktoré je zabrzdené, nedymí, nehorí a neiskrí, nehýbte s ňou. Zostaňte pri zranenom človeku, komunikujte s ním a zabezpečte mu tepelný komfort až do príchodu odbornej pomoci,“ priblížil Brna.
Pomliaždeniny aj zlomeniny. Poľadovica spôsobila nárast úrazov, najviac v Bratislavskom kraji.
Doplnil, že neodborná manipulácia by mohla uviaznutému spôsobiť ďalšie zranenia. „Bezpečné vytiahnutie zakliesnenej osoby je úlohou hasičov a záchranárov, ktorí na to majú potrebné vybavenie,“ uzatvoril.