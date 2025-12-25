Vianočné sviatky prinášajú aj riziká. Ako ich prežiť bezpečne doma, na cestách aj v uliciach?

Najkrajšie obdobie roka je zároveň jedným z najnáročnejších pre tých, ktorí zabezpečujú pomoc druhým. Záchranná zdravotná služba ZaMED, dopravná polícia a nezisková organizácia Depaul Slovensko upozorňujú, že Vianoce a Silvester prinášajú zvýšený počet výjazdov, nehôd a sociálnych kríz. Odborníci preto prinášajú praktické rady, ako sa vyhnúť rizikám a ako si počas sviatkov všimnúť aj tých, ktorí potrebujú pomoc najviac.
Podľa údajov Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR klesol počet výjazdov počas minuloročných sviatkov o sedem percent. Napriek tomu museli posádky záchraniek často zasahovať pri akútnych bolestiach brucha, neurologických ťažkostiach či rôznych úrazoch. Najviac výjazdov evidovali v Košickom kraji, najmenej v Bratislavskom.
Opatrne s jedlom aj alkoholom
Záchranári apelujú na opatrnosť pri jedle aj alkohole. „Problémy môže narobiť kombinácia nevhodného jedla a prehnaná konzumácia alkoholu. Počas sviatkov viac než inokedy platí, že všetko s rozumom,“ hovorí riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZaMED Matej Polák. Pripomína, že ak sa niekomu uviazne kosť v hrdle, vhodné je zjesť kúsok chleba. Pokusy vyťahovať kosť rukami alebo pinzetou môžu poškodiť sliznice, a preto pri pretrvávajúcich ťažkostiach odporúča vyhľadať odbornú pomoc.
V prípade intoxikácie alkoholom, ktorú sprevádza nezrozumiteľná reč alebo strata rovnováhy, treba človeka uložiť do stabilizovanej polohy na boku. Znižuje sa tým riziko udusenia zvratkami. Rizikovým faktorom sú aj oslavy s pyrotechnikou. „Pri neodbornej manipulácii, prípadne pod vplyvom alkoholu môže dôjsť k vážnym zraneniam rúk, tváre, očí, poškodeniu sluchu a popáleninám,“ varuje Polák. V prípade úrazu je potrebné ranu ošetriť, zastaviť krvácanie, popáleniny schladiť a prekryť sterilným materiálom. Pri vážnejšom stave je na mieste volať tiesňovú linku 155.
Sviatky sú náročné aj pre ľudí bez domova, ktorých ohrozuje chlad, vlhko, samota aj zhoršený zdravotný stav. „Možnosť skryť sa pred chladom do bezpečia môže byť otázkou života a smrti. Prevádzkujeme nízkoprahovú Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul v Bratislave, kde prijímame každého, kto sa na nás obráti,“ uvádza Jozef Kákoš z neziskovej organizácie Depaul Slovensko.
Odborníci vyzývajú ľudí, aby neboli ľahostajní. Stačí sa opýtať, čo človek na ulici potrebuje – môže to byť čaj, prikrývka alebo informácia, kam sa obrátiť po pomoc. Počas vianočných dní bude nocľaháreň fungovať v špeciálnom režime – 24. decembra je pripravená štedrá večera, darčeky aj polnočná omša, a 25. a 26. decembra zostáva otvorená celý deň. Pomôcť možno aj symbolickou adopciou postele či darovaním potrieb, ako sú deky, uteráky alebo pečivo. Informácie sú dostupné na stránke adoptujsipostel.sk.
Riziko hrozí aj chodcom
Zvýšené riziko nehôd hrozí aj chodcom. V predvianočnom období a počas sviatkov je častejší pohyb ľudí pri trhoch, nákupných centrách aj na cestách medzi mestami. Skoré stmievanie, sychravé počasie a znížená viditeľnosť zvyšujú pravdepodobnosť stretu s vozidlom.
„Chodca s reflexným prvkom vidí vodič aj na 200 metrov, čo je rozdiel medzi životom a smrťou. Niekedy vám pár centimetrov štvorcových správne použitého reflexného prvku naozaj môže zachrániť život,“ vysvetľuje Juraj Tlacháč z dopravnej polície. Odporúča umiestniť reflexné prvky na stranu tela, ktorá je otočená k premávke – napríklad na rukáv či kabelku.
Podľa policajných štatistík zomrelo minulý rok 60 chodcov, pričom až v 34 prípadoch sa nehoda stala za zníženej viditeľnosti. Len traja z nich mali reflexné prvky. Najviac tragédií sa odohralo mimo priechodov, 22 osôb prišlo o život priamo na nich a tri na chodníku.
„Pod vianočný stromček darujte svojim blízkym, najmä seniorom a deťom, reflexné pásky a trvajte na tom, aby ich nosili,“ uzatvára Tlacháč.