Na Slovensku pribudnú tri psychosociálne centrá, poslúžia ľuďom s úzkosťou, depresiou či vyhorením

Na Slovensku pribudnú tri psychosociálne centrá, určené budú pre ľudí s úzkosťou, depresiou, traumou či vyhorením. Informovala o tom organizácia Tenenet o.z, ktorá tieto centrá otvorí. Napriek tomu, že na Slovensku existujú psychosociálne služby, odborníci upozorňujú, že kapacity a regionálne pokrytie sú stále nedostatočné.
Komunitná starostlivosť o duševné zdravie je tak ešte len v začiatkoch. Organizácia Tenenet preto pripravuje otvorenie troch nových psychosociálnych centier. Tie vzniknú v Senci, Banskej Bystrici a v Košiciach, pričom pre prvých klientov sa ich brány otvoria už začiatkom roka 2026.
Prepojenie viacerých odborníkov
„Každé centrum bude poskytovať komplexný balík služieb – psychiatrickú ambulanciu, ambulanciu klinického psychológa, psychiatrický stacionár v dennom režime a sociálne poradenstvo. Cieľom je doplniť existujúcu sieť služieb moderným prístupom, ktorý nestavia do popredia diagnózu, ale človeka a jeho životnú situáciu,“ priblížila organizácia.
Takýto model vychádza z komunitnej psychiatrie a prepája odborníkov z viacerých profesií. Klient tak dostane podporu, ktorá rieši nielen jeho psychické ťažkosti, ale aj praktické prekážky v živote. „Človek nie je diagnóza. Je to príbeh, ktorý sa dá opäť poskladať, ak má okolo seba bezpečné prostredie a podporu,“ povedala programová riaditeľka pre program dospelých a seniorov Martina Adamčíková.
Akútne psychiatrické ťažkosti počas Vianoc sa netýkajú výhradne dospelých a netreba ich podceňovať
Psychosociálna starostlivosť na Slovensku je podľa nej stále v procese budovania a mnohé regióny majú k takýmto službám obmedzený prístup. Centrá tak vníma ako príspevok k rozširovaniu tejto siete, ako posilu tam, kde je to najviac treba.
Ľudská a dostupná pomoc
Psychosociálne centrá budú určené pre ľudí, ktorí zápasia s úzkosťou, depresiou, traumou, dlhodobým stresom, vyhorením či rodinnými konfliktmi. „Ich silou je nielen odborný terapeutický program, ale aj prepojenie so sociálnymi službami, od podpory pri bývaní a zamestnávaní až po sprevádzanie rodín,“ spresnila organizácia.
Centrá tak poskytnú odbornú, ľudskú a dostupnú pomoc, ktorá dokáže človeka v kríze stabilizovať a vrátiť ho naspäť do bežného života. Adamčíková dodala, že ich úlohou nie je len liečba, ale pomoc človeku postaviť sa znovu na vlastné nohy v práci, v rodine aj v komunite.