Zaočkovanosť klesá, takmer vymiznuté choroby sa vracajú. Osýpky a kiahne ohrozujú hlavne deti

Na Slovensku sa opäť objavujú ochorenia, ktoré sa považovali za takmer vymiznuté. Po prudkom náraste ovčích kiahní varujú odborníci aj pred návratom osýpok.

Klesajúca zaočkovanosť a nízka úroveň protilátok v populácii zvyšujú riziko šírenia týchto vysoko nákazlivých vírusov. Laboratóriá preto vyzývajú verejnosť, aby si dali skontrolovať hladinu protilátok – aj v prípade, že nepociťujú žiadne príznaky.

Prudký nárast výskytu ovčích kiahní

Slovensko čelí výraznému nárastu výskytu ovčích kiahní, ktoré rovnako ako osýpky predstavujú vysoko nákazlivé vírusové ochorenie. Podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) v roku 2023 prekonalo ovčie kiahne viac ako 28 000 detských poistencov a vyše 1 700 dospelých. „Kým v roku 2021 to bolo necelých 7-tisíc detí, v roku 2022 už vyše 21-tisíc a minulý rok viac ako 28-tisíc,“ uviedol Matúš Jurových, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP.

Najúčinnejšou prevenciou naďalej zostáva očkovanie. VšZP preto od 1. januára 2025 zaradila do svojej Peňaženky zdravia nový benefit – príspevok vo výške 50 % na každú dávku vakcíny Varivax. Ako doplnila členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková, príspevok môžu využiť poistenci od dovŕšenia 1. roku života, pričom žiadosť je nutné podať do 60 dní od nákupu vakcíny.

Očkovanie chráni rizikové skupiny

Očkovanie je odporúčané najmä rizikovým skupinám – deťom s chronickými ochoreniami, ľuďom so zníženou imunitou a ženám pred plánovaným tehotenstvom. Podanie vakcíny má význam aj do troch dní od kontaktu s infikovanou osobou, čo môže výrazne zmierniť priebeh ochorenia. Od začiatku januára do polovice marca 2025 využilo túto možnosť už 687 poistencov.

Popri ovčích kiahňach sa do povedomia odborníkov aj verejnosti dostávajú aj osýpky. Napriek tomu, že ide o ochorenie, ktoré bolo dlhodobo potlačené vďaka vysokej miere zaočkovanosti, v posledných rokoch sa jeho výskyt opakovane zvyšuje. Osýpky spôsobuje vírus Morbillivirus a prenáša sa vzdušnou cestou – kvapôčkami, ktoré infikujú dýchacie cesty a sliznice očí. Inkubačná doba trvá 7 až 21 dní a chorý môže byť infekčný ešte pred objavením sa príznakov.

Príznaky osýpok: dve fázy ochorenia

„Ochorenie má dve fázy. V prvej sa môžu objaviť príznaky podobné chrípke, neskôr sa pridajú typické znaky ako zápal spojiviek, svetloplachosť či biele škvrny na sliznici úst – tzv. Koplikove škvrny. Druhá fáza je sprevádzaná vyrážkou a celkovou slabosťou,“ uvádzajú odborníci. Najviac ohrozené sú deti, ktoré neboli očkované, ale aj dospelí s nízkou hladinou protilátok. Očkovanie pritom zostáva najúčinnejším spôsobom prevencie. Liečba osýpok neexistuje, no priebeh ochorenia je možné zmierniť podpornou liečbou.

Stav protilátok proti osýpkam je možné vyšetriť pomocou nepriamej diagnostiky – testovania hladiny IgG a IgM protilátok. Ako vysvetľuje MUDr. Jozef Marčišin, MPH, z laboratórií AGELLAB, IgM protilátky sa objavujú v akútnej fáze ochorenia, najčastejšie do 3. až 4. dňa od výskytu vyrážky. IgG protilátky zasa ukazujú celkovú imunitnú ochranu získanú očkovaním alebo prekonaním choroby.

„Pre správne posúdenie hladiny protilátok je dôležité odobrať dve vzorky séra s odstupom minimálne dvoch týždňov. Vyšetrenie je dostupné v laboratóriách AGELLAB v rámci siete AGEL, kde sa vzorky spracúvajú bezodkladne po prijatí,“ doplnil Marčišin.

Vyšetrenie možno absolvovať na odporúčanie lekára, ale aj na vlastnú žiadosť – napríklad z dôvodu plánovaného preočkovania.