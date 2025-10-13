WHO varuje pred rýchlym šírením infekcií spôsobených baktériami rezistentnými na lieky

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok varovala pred prudkým nárastom počtu infekcií spôsobených baktériami rezistentnými na lieky, čo ohrozuje účinnosť život zachraňujúcich liečebných postupov a môže spôsobiť, že aj bežné infekcie a drobné poranenia budú potenciálne smrteľné. Podľa WHO sa v roku 2023 jedna zo šiestich laboratórne potvrdených bakteriálnych infekcií na svete ukázala ako rezistentná na antibiotickú liečbu.
„Tieto zistenia sú hlboko znepokojujúce,“ uviedol Yvan J-F. Hutin, vedúci oddelenia pre antimikrobiálnu rezistenciu WHO. „Ako rezistencia na antibiotiká naďalej rastie, dochádzajú nám možnosti liečby a ohrozujeme životy.“
Lieky na chudnutie môžu zachrániť milióny životov, ukázala štúdia. Vyžaduje si to však niečo naviac
WHO upozornila, že antimikrobiálne rezistentné (AMR) superbaktérie priamo spôsobujú viac ako milión úmrtí ročne a prispievajú k takmer piatim miliónom úmrtí. V správe o monitorovaní AMR WHO analyzovala odolnosť voči 22 antibiotikám používaným na liečbu infekcií močových a tráviacich ciest, krvného obehu a kvapavky.
V období piatich rokov do roku 2023 sa rezistencia zvýšila u viac ako 40 % sledovaných antibiotík s priemerným ročným nárastom medzi 5 a 15 %. Pri infekciách močových ciest bola rezistencia voči bežne používaným antibiotikám globálne vyššia ako 30 %.