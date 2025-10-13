WHO varuje pred rýchlym šírením infekcií spôsobených baktériami rezistentnými na lieky

To ohrozuje účinnosť život zachraňujúcich liečebných postupov a môže spôsobiť, že aj bežné infekcie a drobné poranenia budú potenciálne smrteľné.
Laboratorium, vedci, lieky
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok varovala pred prudkým nárastom počtu infekcií spôsobených baktériami rezistentnými na lieky, čo ohrozuje účinnosť život zachraňujúcich liečebných postupov a môže spôsobiť, že aj bežné infekcie a drobné poranenia budú potenciálne smrteľné. Podľa WHO sa v roku 2023 jedna zo šiestich laboratórne potvrdených bakteriálnych infekcií na svete ukázala ako rezistentná na antibiotickú liečbu.

Tieto zistenia sú hlboko znepokojujúce,“ uviedol Yvan J-F. Hutin, vedúci oddelenia pre antimikrobiálnu rezistenciu WHO. „Ako rezistencia na antibiotiká naďalej rastie, dochádzajú nám možnosti liečby a ohrozujeme životy.

WHO upozornila, že antimikrobiálne rezistentné (AMR) superbaktérie priamo spôsobujú viac ako milión úmrtí ročne a prispievajú k takmer piatim miliónom úmrtí. V správe o monitorovaní AMR WHO analyzovala odolnosť voči 22 antibiotikám používaným na liečbu infekcií močových a tráviacich ciest, krvného obehu a kvapavky.

V období piatich rokov do roku 2023 sa rezistencia zvýšila u viac ako 40 % sledovaných antibiotík s priemerným ročným nárastom medzi 5 a 15 %. Pri infekciách močových ciest bola rezistencia voči bežne používaným antibiotikám globálne vyššia ako 30 %.

