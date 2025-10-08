Hit alebo hoax? Sociálne siete sú zaplavené trendmi o zdraví. Lekár hovorí, ktoré naozaj fungujú - ROZHOVOR

V dobe sociálnych sietí a instantných rád od influencerov sa zdravie aj krása často stávajú terčom dezinformácií. Niektoré trendy sľubujú zázračné účinky a influenceri za ne dávajú ruky do ohňa, no častokrát ide len o reklamný ťah, ktorý môže vyjsť draho nielen vašu peňaženku, ale aj vaše zdravie. Čo je skutočne zdraviu prospešné a čo je len drahý špás bez efektu?
Na najčastejšie hoaxy v oblasti zdravia, výživy a kozmetiky upozorňuje v rozhovore internista MUDr. Milan Kulkovský z Medmedical Klinik Oščadnica. Vysvetľuje, prečo je telo schopné detoxikácie aj bez „zázračných štiav“, či má kolagén skutočne vplyv na pleť a varuje pred extrémnymi diétami ako carnivore. Zároveň dodáva, že hoci trendy prichádzajú a odchádzajú, práve kvalitný spánok či prevencia sú tie elixíry, ktoré nám ako jediné dokážu sľúbiť dlhý život v zdraví.
Ktoré aktuálne trendy v oblasti zdravia a krásy považujete za najväčší hoax?
Za veľký hoax považujem hlavne rôzne „detoxikačné“ kúry, ktoré sľubujú očistenie organizmu – pritom telo má vlastný detoxikačný systém (pečeň, obličky) a nepotrebuje špeciálne šťavy ani drahé doplnky. Rovnako pochybné sú extrémne alkalické diéty alebo tvrdenia, že určité potraviny „zásadne“ omladzujú bunky.
Osobitnou kategóriou hoaxov v oblasti zdravotníctva sú dezinformácie týkajúce sa očkovania. Z pohľadu ohrozenia verejného zdravia považujem za najnebezpečnejšie hoaxy tie, ktoré popierajú medicínu založenú na dôkazoch. Očkovanie proti infekčným ochoreniam zachránilo milióny ľudských životov. Popieranie jeho účinnosti a odmietanie má svoje objektívne merateľné následky, ktorými sú ľudské obete.
Existuje doplnok stravy, ktorý má naozaj preukázateľný efekt na rast vlasov alebo sú to všetko len vyhodené peniaze?
Úprimne, ak človek netrpí nedostatkom niektorého vitamínu či minerálu (napríklad železa, zinku), väčšina doplnkov na rast vlasov neprináša významný efekt. Jediný naozaj preukázateľný účinok majú lokálne liečivá. Multivitamínové kúry bez nedostatku danej látky sú skôr marketing.
Vypadávanie vlasov vyžaduje diferenciálnu diagnostiku. Niekedy postačuje laboratórne vyšetrenie k vylúčeniu nedostatku spomínaných minerálov, prípadne vylúčenie hormonálnej poruchy u žien aj mužov a autoimunitné ochorenia.
Má zmysel užívať kolagén v prášku alebo tabletách, alebo je to len drahý rozmar?
Zmysel môže mať v špecifických prípadoch – napríklad pri podpore hojenia po úrazoch, u starších ľudí s nedostatočným príjmom bielkovín alebo pri niektorých problémoch s kĺbmi. Vhodný je u ľudí, ktorí pravidelne športujú a nadmerne zaťažujú kĺby. Ale v kontexte kozmetického účinku na pleť je efekt pomerne skromný. Kolagén sa totiž pri trávení rozkladá na aminokyseliny, ktoré si telo znovu poskladá podľa potreby. Nie je pravda, že sa cielene uloží do vašej pokožky. Vnímam ale informácie od mnohých žien, ktoré si pochvaľujú pozitívny vplyv kolagénu na ich pleť, vlasy a nechty. A čo môže byť viac, než spokojná žena?
Carnivore diéta (čisto mäsová strava) môže byť pre niekoho prínosná alebo je to len extrém s rizikami?
Carnivore diéta je extrémny výživový smer, ktorý nemá dostatočné vedecké podklady o bezpečnosti pri dlhodobom dodržiavaní. Krátkodobé eliminačné režimy u niektorých špecifických diagnóz, napríklad autoimunitné ochorenia, sa niekedy využívajú pod dohľadom odborníka, ale bežne sa tento prístup neodporúča ako trvalý spôsob stravovania. Hlavné riziká carnivore diéty sú spojené s nedostatočným alebo naopak nadmerným príjmom niektorých zložiek potravy.
Nedostatok vlákniny spôsobuje zápchu a zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva.Nadbytok nasýtených tukov a cholesterolu zhoršuje riziko aterosklerózy a srdcovo-cievnych ochorení. Vysoký príjem bielkovín zvyšuje tvorbu dusíkatých splodín a kyseliny močovej, čo zaťažuje obličky a podporuje vznik dny. Nedostatok sacharidov môže spôsobovať únavu, problémy so sústredením a hormonálnu nerovnováhu. V dôsledku nedostatku niektorých vitamínov je oslabená imunita. Tento druh diéty nie je určite vhodný pre ľudí s kardiovaskulárnymi a obličkovými ochoreniami, pre diabetikov, tehotné a dojčiace ženy a pre deti.
Majú LED masky na tvár reálny efekt na pokožku a antiaging účinok?
LED terapia má určité medicínske využitie (napr. pri akné), ale väčšina komerčných masiek na domáce použitie má nižšie intenzity a nedokáže dosiahnuť rovnaký efekt. Rozhodne nečakajte dramatické omladenie pokožky. Efekt býva mierny a vyžaduje pravidelnosť.
Má opodstatnenie lepenie úst páskou na spanie alebo ide o úplný nezmysel?
U niektorých ľudí, ktorí majú tendenciu dýchať ústami, môže nosné dýchanie počas spánku skutočne zlepšiť vlhkosť slizníc či kvalitu spánku. Ale pre mnohých je lepenie úst rizikové – ak človek trpí spánkovým apnoe alebo má upchatý nos, môže to byť nebezpečné. Rozhodne to nie je univerzálne odporúčanie pre všetkých.
Aký je váš názor na trend „alkalickej vody“ a rôzne „detox“ kúry?
Alkalická voda je marketingový produkt. Náš žalúdok má kyslé prostredie, ktoré zneutralizuje akúkoľvek „zásaditosť“ vody. Detox kúry sú pseudovedecké – ak fungujú obličky a pečeň, telo sa detoxikuje samo. Ak nefungujú, pomôže lekár, nie zelený džús.
U zdravých ľudí je organizmus veľmi presne schopný regulovať acidobázickú rovnováhu krvi a tkanív bez ohľadu na pH prijímanej vody. Väčšina tvrdení (proti starnutiu, rakovine, detoxikácii) nie je podložená vierohodnými dôkazmi. Alkalická voda nie je škodlivá v primeranom množstve, ale ani zázračná.
Čo si myslíte o módnom trende „glucose goddess“, teda manažovaní krvného cukru cez kombinovanie jedál? Funguje to alebo ide o preceňovanie bežnej fyziológie?
Niektoré odporúčania (napr. pridať vlákninu, bielkovinu) skutočne tlmia glykemickú krivku – to je známy fyziologický fakt. Avšak u zdravých ľudí bez cukrovky nie je potrebné obsesívne sledovať výkyvy glukózy po každom jedle. Z toho trendu sa stal trochu extrém, ktorý vzbudzuje neopodstatnené obavy. Denne musíme reagovať na množstvo stresových podnetov, je zbytočné si ďalšie vytvárať tým, že sa prehnane venujeme strave a sledovaniu samého seba. Na jednej strane si možno pomôžeme, no na strane druhej sa zbytočne ohrozujeme. Aj tu platí, že menej je niekedy viac.
Nosová páska na zlepšenie dýchania počas noci je placebo alebo funkčný pomocník?
Pre niektorých ľudí s miernym zúžením nosných priechodov môže páska mierne pomôcť zlepšiť prúdenie vzduchu. U vážnych problémov (napr. apnoe) to ale nestačí. Účinok je skôr doplnkový než zázračný.
Mikrodávkovanie (napr. psilocybínu alebo LSD)? Je v tom medicínsky potenciál alebo ide len o nový spôsob, ako legalizovať drogy?
Prvé štúdie naznačujú potenciál mikrodávok pri depresiách či úzkosti, ale zatiaľ ide o experimentálne postupy mimo schválených indikácií. Veľa dôkazov stále chýba. Rozhodne nejde o schválenú liečbu a z odborného hľadiska nemožno v žiadnom prípade odporúčať samoliečbu psychadelikami.
Prečo sú niektoré „zázračné“ produkty populárne, aj keď nefungujú? Čo robí z hoaxu virálny hit?
Sľubujú jednoduché riešenie zložitých problémov – schudnete bez námahy, omladnete cez noc. Dobre sa predávajú emócie, nie fakty. Ak je produkt obalený príbehom a pekným marketingom, ľudia mu uveria, lebo znie lákavo. Významný vplyv v tom majú hviezdy súčasnosti, influenceri. Problém je, že mnohým zisk zakrýva oči pred možnými dôsledkami na ich sledovateľov. To je veľmi nebezpečné.
Čo by mal bežný človek sledovať, keď si chce overiť, či má nejaký nový produkt alebo trend zmysel?
Dnes je to vďaka internetu a rozvoju umelej inteligencie pomerne jednoduché. Za ideálnych podmienok by ste si mali položiť pár otázok. Existujú kvalitné klinické štúdie? Odporúča to nezávislá autorita, lekári? Neznie sľub príliš dobre, aby to bola pravda? Nejde len o skúsenosti „influencerov“ bez odborného základu? Ak nie je odpoveď jasná, je lepšie byť skeptický.
Sú podľa vás influenceri zodpovední za šírenie zdravotných bludov? Mali by niesť zodpovednosť?
Jednoznačne áno. Ak niekto verejne odporúča produkty, ktoré môžu poškodiť zdravie alebo zavádzať, mal by niesť zodpovednosť, minimálne morálnu. V niektorých krajinách sa už zavádzajú pravidlá pre reklamu na doplnky stravy.
Aké tri trendy by ste ľuďom odporučili úplne ignorovať?
Detox kúry, alkalickú vodu a carnivore diétu.
Naopak, ktorý „trend“ je podľa vás podceňovaný, ale mal by byť viac v popredí?
Určite kvalitný spánok, dostatok pohybu a preventívne prehliadky – nič z toho nie je sexy na sociálnych sieťach, ale reálne to zachraňuje zdravie aj život. A je to lacné…