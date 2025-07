VšZP sa dohodla s Centrom pre liečbu drogových závislostí, zdravotná starostlivosť ostáva zachovaná

Zdravotná starostlivosť pre ľudí so závislosťami, ktorí sú poistencami Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), bude pokračovať. Informovala o tom VšZP, ktorá dospela s Centrom pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave k dohode. Spoločne sa tak dohodli na plynulom pokračovaní zmluvného vzťahu a zdravotná starostlivosť pre poistencov VšZP zostáva zachovaná aj od 1. júla.

„Oceňujeme konštruktívny dialóg s vedením CPLDZ v Bratislave, ktorého záverom je plynulé pokračovanie v zmluvnom vzťahu. Pre poistencov VšZP tak zostáva zachovaná ústavná, ako aj ambulantná forma zdravotnej starostlivosti,“ uviedla členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.

Dlhodobé zvýšenie jednotkovej ceny za ošetrovací deň

VšZP spresnila, že sa s CPLDZ dohodli na jednorazovom zvýšení jednotkovej ceny za ošetrovací deň lôžkovej zdravotnej starostlivosti pre mesiac júl.

„V dohodnutej sume bude zohľadnená potreba zvýšenia cien za ošetrovací deň za prvých šesť mesiacov tohto roka. Dlhodobé zvýšenie jednotkovej ceny za ošetrovací deň bude následne platné od 1. augusta 2025 s garanciou zachovania pokrytia potreby pre všetkých poistencov VšZP,“ spresnila poisťovňa.

Zdravotná starostlivosť pre pacientov z CPLDZ bola ohrozená

Zdravotná starostlivosť pre pacientov z CPLDZ poistených vo VšZP bola ešte do utorkového dňa ohrozená. CPLDZ v pondelok dokonca oznámilo, že nebude poskytovať zdravotnú starostlivosť pre pacientov poistených vo VšZP. 30. júna totiž končila zmluva VšZP s centrom.

„Aj napriek iniciatíve centra datovanej od 19. marca 2024 vedenie VšZP až do 24. júna 2025 na písomné návrhy na aktualizáciu platnej zmluvy na rok 2025 nereagovalo. Iba týždeň pred vypršaním zmluvy poslalo protinávrh na zvýšenie ceny za jeden ošetrovací deň o 1,50 eura, čo absolútne nepokrýva oprávnené náklady CPLDZ,“ informovalo centrum a oznámilo, že od 1. júla tak zastavuje prijímanie pacientov poistených v tejto poisťovni a odporučilo všetkým pacientom CPLDZ poisteným vo VšZP, aby si cestou poisťovne zabezpečili do 4. júla nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého by v liečbe závislostí bezodkladne pokračovali.

VšZP na vyjadrenia CPLDZ reagovala s tým, že sa snažia naďalej hľadať spoločnú cestu, a že má záujem o pokračovanie v zmluvnej spolupráci s centrom.