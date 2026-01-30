Španielske hospodárstvo vzrástlo minulý rok o 2,8 percenta, dvakrát viac než priemer eurozóny

Španielska ekonomika v roku 2025 posilnila o 2,8 percenta, uviedol v piatok vo svojom predbežnom odhade štatistický úrad INE. Hoci tempo zaostalo za 3,5-percetným rastom v roku 2024 aj za vládnou prognózou vo výške 2,9 percenta, stále ide o viac než dvojnásobný rast oproti priemeru eurozóny.
Štvrtá najväčšia ekonomika Európskej únie (EÚ) prekonáva svojich partnerov od roku 2021 predovšetkým s podporou lacnejších energií, silného domáceho dopytu a výrazného oživenia cestovného ruchu po pandémii. „Španielsko v tejto chvíli pomáha poháňať rast Európy,“ povedal minister hospodárstva Carlos Cuerpo pre verejnoprávnu televíziu.
Francúzska ekonomika vzrástla minulý rok o necelé percento, prekonala pôvodný vládny odhad
Po poklese v predchádzajúcom štvrťroku celkový export tovarov a služieb vzrástol v štvrtom kvartáli o 0,8 percenta, čo prispelo k rastu HDP o 0,8 percenta v porovnaní s jeho 0,6-percentným zvýšením za predchádzajúce trojmesačné obdobie.
Podľa ministra sa rast počas celého roka stabilne zrýchľoval, čo podľa neho vytvára dobrú pozíciu aj pre rok 2026. Španielska centrálna banka predpovedá domácej ekonomike v tomto roku rast na úrovni 2,2 percenta.
V poslednom štvrťroku 2025 sa znížila aj miera nezamestnanosti, a to na 9,93 percenta, a prvýkrát od finančnej krízy z roku 2008 klesla pod 10-percentnú hranicu. Podľa predbežného odhadu štatistického úradu sa januárová inflácia spomalila z decembrových 2,9 percenta na 2,4 percenta.