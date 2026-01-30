Smrteľný útok žraloka na chlapca pri pláži v Brazílii

Trinásťročný chlapec zomrel vo štvrtok po tom, čo ho pri pláži v Brazílii napadol žralok. Incident sa udial pri pláži Chifre na východnom pobreží Brazílie v turisticky vyhľadávanej oblasti Pernambuco, uviedol Štátny výbor pre monitorovanie incidentov so žralokmi (CEMIT).
Chlapec bol prevezený do nemocnice, kde však svojim zraneniam podľahol, doplnil CEMIT. Na viacerých plážach pozdĺž tyrkysového pobrežia Pernambuco platia varovania pred žralokmi, pričom pláž Chifre mala pre návštevníkov štyri takéto varovné upozornenia.
Napriek tomu CEMIT avizoval, že po úmrtí chlapca zvýši dohľad nad žralokmi a obnoví program sledovania týchto tvorov pomocou mikročipov, ktorý bol predtým prerušený.
Od roku 1992 bolo v štáte Pernambuco zaznamenaných viac než 80 útokov žralokov, z ktorých 26 bolo smrteľných, pričom najnovší prípad nie je zahrnutý v uvedenej štatistike, uviedol CEMIT.