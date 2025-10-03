Všeobecná zdravotná poisťovňa odmieta tvrdenia KDH: Fakty hovoria jasne

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dôrazne odmieta tvrdenia poslancov KDH, ktoré odzneli na tlačovej konferencii v stredu 1. októbra 2025, ktoré boli v rozpore s faktami širšieho kontextu. Interpretácia čísel zo strany KDH je neprijateľná, obzvlášť v čase prebiehajúcej prepoisťovacej kampane. Hoci sa hlavná časť kampane skončila v septembri, v októbri majú poistenci stále možnosť vziať svoje žiadosti späť.
Fakty, ktoré KDH zamlčalo:
Žiadne „lukratívne zmluvy“ – len platby za reálne výkony
KDH účelovo interpretuje zmluvné objemy ako „paušálne platby“. Realita je úplne iná – ide výlučne o stropy, ktoré musia byť naplnené skutočnými výkonmi. Ak zdravotnícke zariadenie výkony nerealizuje, platbu nedostane. Žiadny „paušál“ neexistuje. Spomínané kardiocentrum Agel je vo VšZP hradené v čistom DRG s CKS sadzbou.
Nominácia predsedu predstavenstva VšZP Matúš Jurových
Matúš Jurových bol vymenovaný bývalou ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou po výberovom konaní. Minister Kamil Šaško nastúpil do funkcie až v októbri 2024. Matúš Jurových je apolitický manažér, ktorý úspešne vedie najväčšiu zdravotnú poisťovňu k vyrovnanému hospodárskemu výsledku. Pod jeho vedením dosiahla VšZP historicky prvýkrát kladný výsledok bez nutnosti dofinancovania, a podobne to vyzerá aj tento rok.
Úhrady prebiehajú od roku 2023
Tvrdenia o „náhlych“ zmenách v úhradách sú nepresné. VšZP upravuje platby zdravotníckym zariadeniam kontinuálne od roku 2023 na základe objektívnych kritérií a v súlade s platnou legislatívou. Od mája 2024 dochádza k postupnému znižovaniu historicky vzniknutých rozdielov v úhradách medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
VšZP platí presne podľa vyhlášky
Poisťovňa hradí zdravotnícke výkony v strede rozpätia stanovené programovou vyhláškou – presne tak, ako to od nej štát vyžaduje. Pri nemocniciach s nízkymi efektívnymi sadzbami VšZP dokonca navyšovala razantnejšie, než len o valorizáciu. VšZP uplatňuje princípy Memoranda o spravodlivom financovaní a predmetné rozdiely postupne zrovnáva.
Presun z garantovaných paušálov na platby za reálne výkony
Tvrdenia KDH majú jednoduché vysvetlenie. VšZP presúva platby z garantovaných paušálov (PRUZZ) na platby za skutočne realizované výkony (SVALZ). Pri paušáloch by to znamenalo, že by poskytovateľ dostal peniaze bez ohľadu na objem poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Aby sa tejto neférovosti predišlo, VšZP presunula paušálne platby na platby za skutočne odvedenú prácu (teda za reálne výkony). V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že ide o presun v rámci siete Agel, nie o peniaze od iných poskytovateľov. KDH na svojej tlačovej konferencii neuvidelo, že 21 miliónov eur na SVALZ bolo určených pre tri nemocnice Agel (Zvolen, Komárno, Levoča) a zahŕňa nielen laboratóriá, ale aj finančne náročné vyšetrenia.
17 miliónov nie sú „dodatočné zdroje“
KDH nekorektne prezentuje čísla. Skutočnosť je taká, že:
- 21 miliónov eur bolo alokovaných na SVALZ pre tri zariadenia Agel (Zvolen, Komárno a Levoča), pričom ide nielen o laboratóriá, ale aj o finančne náročné vyšetrenia ako MR, USG, CT a mamograf
- Zníženie o 4,4 milióna eur sa týkalo prechodu z paušálnych platieb (PRUZZ) na platby za skutočný výkon
Spomínaných 17 miliónov nie sú dodatočné prostriedky VšZP, ale presun zdrojov z 14 nemocníc v rámci optimalizácie siete
Dôležité: Ide o presun financií z lôžkového fondu (PRUZZ) nemocníc Agel do limitov za vyšetrenia (SVALZ). Nejde o presun od iných poskytovateľov, ale o efektívnejšie nastavenie úhrad v rámci siete Agel. V zverejnených dodatkoch jednotlivých nemocníc je možné vidieť nové výšky PRUZZ, ktoré sú výsledkom odčítania tohto presunu a navýšenia o valorizáciu. Na rozdiel od garantovaného paušálu (PRUZZ), limit SVALZ musí byť naplnený reálnymi výkonmi – ak sa starostlivosť nevyprodukuje, VšZP ju neuhradí.
Konkurencia na trhu laboratórií je prirodzená a prospešná
Presuny vzoriek medzi laboratóriami sú bežnou súčasťou trhovej konkurencie. VšZP aktívne spolupracuje na implementácii služby e-laboratórií v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI). Práve naopak – namiesto netransparentnosti sa najväčšia štátna poisťovňa snaží o maximálnu transparentnosť procesov a dosiahnutie efektívnosti prostredníctvom digitalizácie.
Tento krok má predpoklad vytvoriť zdravé konkurenčné prostredie v oblasti laboratórnej diagnostiky, ktorému dnes dominujú dvaja hráči. Počet vzoriek pacientov VšZP nebude zásadne rásť – dôjde k prerozdeleniu vzoriek medzi poskytovateľmi a tlaku na konkurenciu. To umožní VšZP v budúcnosti tlačiť na jednotkové ceny a dosiahnuť úspory pre systém verejného zdravotného poistenia.
Dôkladná revízna činnosť vylučuje manipulácie
Nikto nemôže fiktívne vykazovať výkony. VšZP má dôkladnú revíznu činnosť, ktorá kontroluje, či boli vykazované výkony opodstatnené. Tvrdenia o manipuláciách sú účelové.
VšZP sa k téme už vyjadrila
VšZP opakovane komunikovala transparentné princípy svojho fungovania. Je otvorená konštruktívnemu dialógu. Vedenie poisťovne sa stretlo s poslancami KDH za účelom dovysvetlenia danej témy, tak aby bola interpretovaná korektne, v súlade s faktami. Zdravotná poisťovňa postupuje striktne podľa platnej legislatívy a v záujme svojich poistencov. Jej cieľom je efektívne využitie každého eura v zdravotníctve v prospech poistenca.
