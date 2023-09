VšZP je pre politikov ako bankomat, Szalay navrhuje jej predaj v medzinárodnej aukcii

Slovenské zdravotníctvo sa v priamom prenose pred našimi očami rúca a zabrániť tomu môže len súkromný kapitál. V podcaste portálu ozdravme.sk to uviedol kandidát strany Sloboda a Solidarita (SaS) na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay.

Riešenie situácie v zdravotníctve vidí v predaji Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) súkromným investorom zo zahraničia a v transformácii štátnych nemocníc na štátne akciové spoločnosti. Poriadok treba podľa Szalaya urobiť v poplatkoch, ktoré poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vyberajú od pacientov.

Deficit verejných financií

Expert SaS nevidí priestor na to, aby štát v najbližších rokoch zásadným spôsobom zvýšil zdroje pre zdravotníctvo. „Nevidím veľkú šancu zásadne zvýšiť platbu za poistencov štátu, nie je z čoho,“ povedal.

Upozornil na vysoký deficit verejných financií a na to, že verejný rozpočet bude potrebné konsolidovať. Priestor podľa neho nie je ani v zvýšení zdravotných odvodov pre pracujúcich, keďže zamestnávatelia sa dlhodobo sťažujú na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie.

Treba riešiť investičný dlh

Jedinou možnosťou je podľa neho zvýšiť ekonomický rast na Slovensku, čím stúpne zamestnanosť a viac sa od pracujúcich vyberie na zdravotnom poistení. Zdravotníctvo však podľa Szalaya potrebuje riešiť investičný dlh, ktorý dosahuje zhruba tri miliardy eur.

„Zdroje na investície v zdravotnom poistení nenájdeme, preto nesmieme brániť súkromný zdrojom, aby naše zdravotníctvo postavili na nohy,“ tvrdí.

Rozdelenie a predaj VšZP

Za vhodný zdroj na financovanie zdravotníctva považuje VšZP. „Navrhujeme ju rozdeliť na tri časti a predať v medzinárodnej aukcii veľkým súkromným poistným domom, ktoré majú skúsenosti s verejným zdravotným poistením,“ povedal expert SaS.

Štátnu zdravotnú poisťovňu by po jej predaji podľa Szalaya politici prestali zneužívať ako nástroj na vyťahovanie renty cez nevýhodne uzatvorené zmluvy.

„Politici si zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne robia bankomat,“ tvrdí.

Zlepšenie platobnej disciplíny

Ak by sa štátnej poisťovne chopili medzinárodné spoločnosti, priniesli by podľa neho potrebné know-how a západnú kultúru. Hodnotu VšZP pritom expert SaS odhaduje na jednu miliardu eur. „Vieme tieto peniaze použiť na investičný dlh, na ktorý nemáme zdroje,“ povedal.

Ďalším krokom je podľa Szalaya transformácia štátnych nemocníc na štátne akciové spoločnosti, čím by sa podľa neho zlepšila platobná disciplína nemocníc.

„Štátna akciová spoločnosť si už nemôže dovoliť tri roky neplatiť faktúry,“ povedal.

Súkromníci zveľadia nemocnice lepšie

Druhým krokom by podľa neho bola zmena akcionárskej štruktúry štátnych nemocníc. „Som nadšencom toho, aby akcionárom mohol byť samosprávny kraj, obec alebo mesto,“ uviedol.

Privítal by však aj vstup súkromného kapitálu zo zahraničia, napríklad z Nemecka, Španielska alebo Švajčiarska. „Dali by slovenské nemocnice do poriadku,“ tvrdí.

Súkromný sektor by podľa Szalaya zveľadil slovenské nemocnice lepšie ako štát.

Transparentné poplatky

Podľa experta SaS treba urobiť poriadok aj v poplatkoch, ktoré pacienti platia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poplatky vyberané od pacientov podľa Szalaya dosahujú ročne od jednej do dvoch miliárd eur.

„Poďme to transparentne merať, vtedy vieme adresne kompenzovať poplatky zraniteľným skupinám, ak presiahnu únosnú mieru,“ povedal. Stanovenie transparentných poplatkov podľa neho pomôže zraniteľným skupinám.