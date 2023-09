Situácia sa nepohla a lekári sú opäť na vedľajšej koľaji, tvrdí komora a poslancom adresovala jasnú výzvu

Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby otvorili vo štvrtok rokovanie mimoriadnej schôdze k zmenám na pohotovostiach.

Na tejto schôdzi by mali zákonodarcovia podľa komory schváliť vládny návrh zmien vo fungovaní detských pohotovostí. Komora upozorňuje na to, že ešte v júli apelovala na politikov, aby v súvislosti s alarmujúcou situáciou v ambulantných pohotovostných službách schválili skrátenie ordinačných hodín z 22:00 na 20:00.

„Žiaľ, situácia sa počas leta nikam nepohla. Vláda síce pred pár dňami schválila skrátenie ordinačných hodín, na rade je však parlament, ktorý musí navrhované zmeny odsúhlasiť. Zatiaľ sa však poslanci venujú skôr predvolebnej kampani a zdravotníci a lekári sú opäť na vedľajšej koľaji,“ uviedla komora.

Podľa nich je realita taká, že stovky pediatrov už dali výpovede zo služieb pohotovostných ambulancií a desiatky ďalších odmietajú slúžiť aj pod hrozbou pokút.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre najmenších je tak neskrátením ordinačných hodín pohotovostí podľa komory reálne ohrozená. SLK preto vyzýva politikov, aby napriek blížiacim sa voľbám situáciu vyriešili a v parlamente prijali navrhované zmeny.

Od začiatku budúceho roka by sa mali skrátiť ordinačné hodiny na pohotovostiach a zvýšiť poplatky za neodôvodnené využívanie pohotovostí a urgentov v nemocniciach. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý pred necelými dvomi týždňami schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v zrýchlenom legislatívnom konaní.

Ordinačné hodiny na pohotovostiach v súčasnosti v pracovných dňoch trvajú od 16:00 do 22:00. Od začiatku budúceho roka by mali byť pohotovosti v pracovných dňoch dostupné len od 16:00 do 20:00. Cez sviatok, v sobotu a nedeľu lekári na pohotovostiach v súčasnosti ordinujú od 7:00 do 22:00, od budúceho roka by to malo byť od 8:00 do 20:00.