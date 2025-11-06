Vo veku 92 rokov umrel dlhoročný primár Neonatologického oddelenia v Košiciach Ivan Frič

Vo veku 92 rokov zomrel dlhoročný primár Neonatologického oddelenia košickej nemocnice a jeden z nestorov slovenskej neonatológie Ivan Frič. O jeho úmrtí informovala Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v košickom Krematóriu v sobotu 8. novembra 2025 o 12:00.
Doktor Frič promoval na Fakulte detského lekárstva Karlovej univerzity v Prahe. Následne pôsobil najskôr v okresných nemocniciach, no v roku 1958 spojil svoj profesijný život s Košicami.
„Od roku 1960 viedol Novorodenecké oddelenie na Pôrodníckej klinike, ktoré z malej izby pre novorodencov vybudoval na moderné neonatologické pracovisko s jednotkou intenzívnej starostlivosti,“ priblížila DFN. Frič bol tiež jedným zo zakladateľov perinatológie na Slovensku. V rokoch 1962 až 1998 pôsobil ako krajský odborník pre neonatológiu východoslovenského regiónu.
Bol čestným členom Slovenskej pediatrickej spoločnosti, čestným členom Výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, a tiež bol nositeľom zlatej medaily J. E. Purkyňu a ocenenia Purpurové srdce. V roku 2023 mu udelili Cenu za významnú osobnosť Detskej fakultnej nemocnice Košice.
„Počas svojho života vychoval desiatky odborníkov, ktorí pokračujú v jeho odkaze a práci pre najmenších pacientov. Jeho meno a dielo zostanú navždy späté s rozvojom neonatológie nielen v Košiciach, ale aj na celom Slovensku,“ uzavrela nemocnica.