Ministri súhlasili s novými pravidlami riadenia štátnych nemocníc, cieľom je vyššia efektívnosť a kontrola hospodárenia

Vláda v stredu schválila materiál Ministerstva zdravotníctva, ktorý zavádza nové pravidlá riadenia, kontroly a hospodárenia štátnych nemocníc. Dokument obsahuje sériu opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť efektívnosť, transparentnosť a finančnú stabilitu ústavných zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu zdravotníctva.
Materiál nadväzuje na úlohu vlády z decembra 2024 a upravuje spôsob riadenia zdravotníckych zariadení, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Vláda zároveň opakovane deklarovala, že počas volebného obdobia nedôjde k transformácii týchto nemocníc na akciové spoločnosti.
Komplexný mechanizmus riadenia
Ministerstvo zdôrazňuje potrebu systémového dohľadu a prevencie neefektívneho využívania zdrojov. Zavádza sa komplexný mechanizmus riadenia, ktorý obsahuje najmä prevádzkové, produkčné a personálne audity, prípravu strategických plánov nemocníc na obdobie desiatich rokov a rozšírený systém reportingu.
Audity sa majú realizovať postupne od druhého štvrťroka 2025, pričom prvé výsledky budú k dispozícii v závere roka 2025 až v prvom štvrťroku 2026. Očakáva sa, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú musieť následne prijať opatrenia na odstránenie neefektívností.
Školy sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu, študentov má naučiť rozpoznať príznaky mŕtvice a infarktu
Rezort zároveň zavádza systematickú kontrolu personálneho nastavenia, financovania a výkonnosti nemocníc. Súčasťou schváleného materiálu je aj vytvorenie strategických plánov pre každú nemocnicu, ktoré majú určovať jej dlhodobý medicínsky, finančný, investičný a personálny vývoj.
Úspory vďaka spoločnému obstarávaniu
Dokument predpokladá aj dôslednejšie plánovanie obnovy zdravotníckej techniky, investícií do budov a digitalizácie. Ministerstvo zároveň pripravuje nový model centrálneho nákupu liekov, zdravotníckeho materiálu a techniky.
Cieľom je dosiahnuť úspory prostredníctvom spoločných obstarávaní a zvýšiť transparentnosť nákupných procesov. Opatrenia dopĺňa plán zvýšiť kvalitu ekonomického reportingu prostredníctvom moderných analytických nástrojov a centrálnej dátovej infraštruktúry. Tento proces má byť dokončený v rokoch 2026 až 2027.
Pravidlá vymáhania dlhov
V oblasti správy majetku štátu materiál počíta s efektívnejším nakladaním s nevyužívaným majetkom, plánovaním investícií v závislosti od energetickej náročnosti budov a s postupným znižovaním prevádzkových nákladov nemocníc. Rezort tiež upravuje pravidlá vymáhania dlhov a nakladania s pohľadávkami, vrátane preferencie splátkových kalendárov a mechanizmov na zamedzenie rastu príslušenstva pohľadávok.
Fico nevidí dôvod na odvolanie Šaška, so stanoviskom generálnej prokuratúry sa nestotožňuje ani ministerstvo
Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že cieľom prijatých opatrení je dlhodobo stabilizovať štátne nemocnice, zlepšiť ich hospodárenie a zabezpečiť udržateľný rozvoj nemocničnej siete. Rezort zároveň deklaruje, že bude v úzkej spolupráci s jednotlivými zariadeniami monitorovať realizáciu jednotlivých krokov a trvať na ich dôslednom napĺňaní.