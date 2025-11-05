Ministri súhlasili s novými pravidlami riadenia štátnych nemocníc, cieľom je vyššia efektívnosť a kontrola hospodárenia

Vláda zároveň opakovane deklarovala, že počas volebného obdobia nedôjde k transformácii týchto nemocníc na akciové spoločnosti.
Vláda v stredu schválila materiál Ministerstva zdravotníctva, ktorý zavádza nové pravidlá riadenia, kontroly a hospodárenia štátnych nemocníc. Dokument obsahuje sériu opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť efektívnosť, transparentnosť a finančnú stabilitu ústavných zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu zdravotníctva.

Materiál nadväzuje na úlohu vlády z decembra 2024 a upravuje spôsob riadenia zdravotníckych zariadení, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Vláda zároveň opakovane deklarovala, že počas volebného obdobia nedôjde k transformácii týchto nemocníc na akciové spoločnosti.

Komplexný mechanizmus riadenia

Ministerstvo zdôrazňuje potrebu systémového dohľadu a prevencie neefektívneho využívania zdrojov. Zavádza sa komplexný mechanizmus riadenia, ktorý obsahuje najmä prevádzkové, produkčné a personálne audity, prípravu strategických plánov nemocníc na obdobie desiatich rokov a rozšírený systém reportingu.

Audity sa majú realizovať postupne od druhého štvrťroka 2025, pričom prvé výsledky budú k dispozícii v závere roka 2025 až v prvom štvrťroku 2026. Očakáva sa, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú musieť následne prijať opatrenia na odstránenie neefektívností.

Rezort zároveň zavádza systematickú kontrolu personálneho nastavenia, financovania a výkonnosti nemocníc. Súčasťou schváleného materiálu je aj vytvorenie strategických plánov pre každú nemocnicu, ktoré majú určovať jej dlhodobý medicínsky, finančný, investičný a personálny vývoj.

Úspory vďaka spoločnému obstarávaniu

Dokument predpokladá aj dôslednejšie plánovanie obnovy zdravotníckej techniky, investícií do budov a digitalizácie. Ministerstvo zároveň pripravuje nový model centrálneho nákupu liekov, zdravotníckeho materiálu a techniky.

Cieľom je dosiahnuť úspory prostredníctvom spoločných obstarávaní a zvýšiť transparentnosť nákupných procesov. Opatrenia dopĺňa plán zvýšiť kvalitu ekonomického reportingu prostredníctvom moderných analytických nástrojov a centrálnej dátovej infraštruktúry. Tento proces má byť dokončený v rokoch 2026 až 2027.

Pravidlá vymáhania dlhov

V oblasti správy majetku štátu materiál počíta s efektívnejším nakladaním s nevyužívaným majetkom, plánovaním investícií v závislosti od energetickej náročnosti budov a s postupným znižovaním prevádzkových nákladov nemocníc. Rezort tiež upravuje pravidlá vymáhania dlhov a nakladania s pohľadávkami, vrátane preferencie splátkových kalendárov a mechanizmov na zamedzenie rastu príslušenstva pohľadávok.

Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že cieľom prijatých opatrení je dlhodobo stabilizovať štátne nemocnice, zlepšiť ich hospodárenie a zabezpečiť udržateľný rozvoj nemocničnej siete. Rezort zároveň deklaruje, že bude v úzkej spolupráci s jednotlivými zariadeniami monitorovať realizáciu jednotlivých krokov a trvať na ich dôslednom napĺňaní.

