Muži na Slovensku zanedbávajú preventívne urologické prehliadky, absolvuje ich len každý desiaty

Muži na Slovensku stále zanedbávajú svoje zdravie a k odborníkovi prichádzajú najmä vtedy, keď sa objavia závažné zdravotné komplikácie. Všeobecná zdravotná poisťovňa uvádza, že zo zhruba 1,4 milióna jej mužských poistencov využije možnosť preventívnej urologickej prehliadky iba približne každý desiaty.
Tento trend je alarmujúci, keďže práve včasné zachytenie ochorení močovo-pohlavného systému môže výrazne zvýšiť úspešnosť liečby. Rakovina prostaty či semenníkov je pritom v počiatočných štádiách dobre liečiteľná, no pacienti často prichádzajú neskoro.
Najrozšírenejšie ochorenie mužov
Podľa údajov poisťovne bolo v roku 2024 diagnostikovaných viac ako 27-tisíc zhubných nádorov močovo-pohlavného systému u mužov. Najčastejšie ide o rakovinu prostaty, ktorá patrí medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia mužov na Slovensku aj vo svete. VšZP zaznamenala za minulý rok 14 417 prípadov rakoviny prostaty.
Choroba sa spočiatku prejavuje len veľmi nenápadne, no v tejto fáze je liečba najúčinnejšia. Upozorňujúcimi príznakmi môžu byť dlhodobé bolesti v podbrušku, poruchy močenia alebo krv v moči a ejakuláte. Bez včasnej intervencie sa ochorenie postupne zhoršuje.
Zatiaľ čo v niektorých severských krajinách prežíva viac než 90 percent pacientov s týmto typom rakoviny, Slovensko za týmito výsledkami výrazne zaostáva. Dôvodom je neskoré zachytenie choroby aj nízka účasť na preventívnych vyšetreniach.
„Vo svete sa za posledné desaťročia výskyt rakoviny prostaty strojnásobil, avšak úmrtnosť sa takmer štvornásobne znížila. Úspešná liečba je priamo úmerná štádiu vývoja rakoviny v čase jej odhalenia, a preto je diagnostika v raných štádiách ochorenia kľúčom k efektívnej liečbe. Pri včasnom záchyte a komplexnom zdravotnom manažmente liečby je vysoká šanca na kvalitný život,“ uviedol onkourológ Jozef Dubravický.
Počet prípadov rastie
Po rakovine prostaty nasledujú nádory obličiek, močového mechúra a semenníkov. Zatiaľ čo rakovina prostaty môže prebiehať roky bez príznakov, nádor semenníka sa vyvíja rýchlo a vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok. Aj tieto diagnózy sú však úspešne liečiteľné, ak sa zachytia dostatočne včas. V priebehu posledných rokov eviduje VšZP nárast diagnostikovaných prípadov vo všetkých uvedených kategóriách.
Poisťovňa preto motivuje mužov k prevencii aj znižovaním vekovej hranice pre urologické prehliadky. „Dáta potvrdzujú, že prevencia má zmysel. Naším cieľom je, aby mali muži na Slovensku rovnaké šance na vyliečenie ako v najvyspelejších krajinách Európy. Preto sme vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni už v roku 2023 znížili vekovú hranicu pre preventívnu urologickú prehliadku o desať rokov, hradíme ju mužom od 40. roku života raz za tri roky,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Matúš Jurových.
Úprava pravidiel sa prejavila aj v praxi. Po jej zavedení vzrástla účasť mladších mužov na preventívnych prehliadkach z približne ôsmich percent v roku 2022 na jedenásť percent v roku 2023. Pre mužov starších ako päťdesiat rokov zostáva prehliadka hradená z verejného zdravotného poistenia raz za tri roky. Okrem rakoviny prostaty môže preventívna prehliadka odhaliť aj ochorenia obličiek alebo močových ciest a pomôcť identifikovať poruchy, ktoré môžu ovplyvniť aj sexuálny život.
Nové formy testovania
VšZP rozširuje prevenciu aj o nové formy testovania, ktoré je možné absolvovať diskrétne. V rámci produktu Peňaženka zdravia poisťovňa ponúka samoodberové testy na zistenie sexuálne prenosných ochorení, HPV vírusu či mutácie génu BRCA. Prítomnosť tejto mutácie môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny prostaty, rakoviny pankreasu aj melanómu u mužov.
„Vírus HPV mnohí nesprávne považujú za tému týkajúcu sa výlučne ženského zdravia. Je to však téma oboch pohlaví,“ upozornil Dubravický. „Niektoré typy HPV spôsobujú nádorové zmeny aj v oblasti penisu, konečníka a hrdla. Okrem karcinómov môže HPV spôsobiť aj ochorenie slizníc a kože vo forme bradavíc na genitáliách.“
Prevencia sa netýka len fyzického zdravia. Vďaka programu Vernosť+ majú poistenci možnosť využiť benefit Psychológ+, ktorý umožňuje online alebo telefonické konzultácie s odborníkmi. O službu prejavuje rastúci záujem aj mužská populácia, čo naznačuje, že téma duševného zdravia prestáva byť tabu. Muži často vyhľadávajú odbornú pomoc pri problémoch v rodine alebo partnerských vzťahoch.
„November tradične upozorňuje na mužské zdravie. Je dôležité mužov povzbudiť, aby si našli čas na svoje zdravie. Preventívna prehliadka dokáže rozptýliť obavy, prípadne včas zachytiť prebiehajúce zmeny. Čas strávený váhaním môže byť v konečnom dôsledku rozhodujúci pre zachovanie kvality života,“ uzatvoril Jurových.