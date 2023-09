Viete, čo si kupujú deti v automatoch? Dvaja tínedžeri skončili v nemocnici

Polícia rieši prípad dvoch detí, ktoré skončili v humenskej nemocnice po požití produktoch zo špeciálneho automatu. Informovala o tom TV Joj na svojom portáli Noviny.sk.

Deťom stačí vhodiť pár drobných a úplne jednoducho sa dostanú k psychotropným látkam. Takéto automaty sa nachádzajú v nákupných centrách po celom Slovensku a fungujú bez overenia veku.

Vzniknúť môže závislosť

„V tejto súvislosti bolo povereným príslušník PZ začaté trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Podľa Ľubomíra Okruhlicu, hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor medicíny drogových závislostí, môže po požití týchto produktov vzniknúť závislosť.

„My vieme o tom, pretože aj k nám prišlo rodičia a mladí, ktorí si kupujú tieto látky. Oni majú taký ľahký omamný účinok a môže sa vyvolať aj závislosť,“ ozrejmil Okruhlica.

Látky pôvodom z kanabisu

Výrobcovia sa kryjú tým, že na obaloch produktov uvádzajú informáciu o tom, že sú určené na zberateľské účely.

„Formálne, oficiálne akože nie sú určené na konzumáciu, ale oni to konzumujú. Sú to látky pôvodom z kanabisu, ale nie je to THC,“ povedal Okruhlica.

V niektorých krajinách Európskej únie, ako Taliansko, Chorvátsko či Francúzsko, sú tieto látky už zaradené na zozname nelegálnych látok. Plánuje to urobiť na Slovensku aj ministerstvo zdravotníctva.

Zaradenie do zoznamu omamných látok

„Je pravdepodobné, že tieto dve psychoaktívne látky budú zaradené do zoznamu omamných látok a psychotropných látok,“ vysvetlila Petra Lániková, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva SR.

Proces je však podľa ministerstva pri zaraďovaní nových psychoaktívnych látok do prílohy zákona príliš zdĺhavý a náročný.

Riešením by mohla byť nová právna úprava, ktorá by využívala generický model zaraďovania nových psychoaktívnych látok. Predpokladá sa, že celý proces by sa mohol začať na konci tohto roka.

Čaká sa na expertízu

Samotný prevádzkovateľ automatov plánuje dať na stroje špeciálne čítačky občianskych preukazov, čím sa bude dať overiť vek kupujúcich.

Či skutočne spôsobili zdravotné problémy mladistvých produkty z automatu, bude známe až po expertíze.

„V súčasnosti prebiehajú vyšetrovacie úkony a expertízne skúmanie, z toho dôvodu sa k veci bližšie vyjadrovať nebudeme,“ uviedla na záver Ligdayová.