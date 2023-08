Aspartám zaradili do skupiny možných karcinogénov. Viete, že sa nachádza aj v známych nápojoch?

Aspartám je jeden z najpopulárnejšie využívaných sladidiel na celom svete, ktorý sa pridáva do rôznych potravín a nápojov. Nachádza sa v známych diétnych nápojoch, ako napríklad Coca-Cola Zero, Sprite Zero, Fanta Zero, či v známych žuvačkách Extra od Mars.

Agentúra Reuters informovala, že Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) so sídlom vo francúzskom Lyone, zaradila aspartám do skupiny 2B, ako možný karcinogén.

Možný súvis s rakovinou

IARC po vykonaní štúdií zistili, že existuje možná súvislosť medzi konzumáciou aspartámu a hepatocelulárnym karcinómom, teda rakovinou pečene. Upozornila, že aspartám má niektoré chemické vlastnosti, ktoré môžu súvisieť s rakovinou.

„Skupina 2B je veľmi konzervatívna klasifikácia v tom, že takmer akýkoľvek dôkaz karcinogenity, akokoľvek chybný, zaradí chemikáliu do tejto alebo vyššej kategórie,“ vyjadril sa Paul Pharaoh, profesor epidemiológie rakoviny z Cedars Sinai Medical Center v Los Angeles.

Všetkého veľa škodí

Po dôkladnom a komplexnom preskúmaní aspartámu vedeckým výborom expertov WHO a Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (JECFA) so sídlom v Ženeve, ktorí sa venujú hodnoteniu bezpečnosti prídavných látok v potravinách, nepotvrdili dôkazy o škodlivosti aspartámu. Zároveň JECFA stále odporúča, aby ľudia udržiavali spotrebu aspartámu na úrovni nižšej ako 40 mg/kg denne.

Therese Bevers, ktorá je riaditeľkou Centra pre prevenciu rakoviny na univerzite v Texase MD-Anderson Cancer Center v Houstone, uviedla, že „priberanie na váhe a obezita predstavuje oveľa väčší problém a výraznejší rizikový faktor, než by mohol byť aspartám.“

Podľa WHO súčasné úrovne spotreby aspartámu sú považované za bezpečné. Ako príklad uvádza WHO, osobu vážiacu 60 – 70 kg, ktorá by musela denne vypiť viac ako 9 – 14 plechoviek limonády, aby prekročila limity aspartámu na základe priemerného obsahu v týchto nápojoch. To je približne 10-násobne viac, ako konzumuje väčšina ľudí.