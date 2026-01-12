V trebišovskej pôrodnici sa vlani narodili trojičky, pribudol aj prvý pôrodný gauč na Dolnom Zemplíne

V trebišovskej nemocnici Penta Hospitals sa počas uplynulého roka uskutočnilo 646 pôrodov, pri ktorých sa narodilo 654 detí. Prevažovali chlapci, ktorých prišlo na svet 341, dievčat bolo 313. Šesť mamičiek priviedlo na svet dvojičky a medzi najvýznamnejšie udalosti roka patril pôrod trojičiek – troch chlapcov. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie zároveň rozšírilo svoje služby o nové možnosti tlmenia bolesti, zmodernizovalo pôrodnú miestnosť a vôbec po prvý raz otvorilo svoje priestory verejnosti počas Dňa otvorených dverí.
Mimoriadnym momentom roka bol pôrod Kataríny, ktorá očakávala trojičky. Jej tehotenstvo bolo od začiatku vedené ako vysoko rizikové. V skorých ranných hodinách 11. augusta 2025 sa akútnym cisárskym rezom narodili traja chlapci – Daniel s hmotnosťou 1650 gramov, Denis vážiaci 1500 gramov a najmenší Samuel, ktorý mal pri narodení 1450 gramov. Pôrod prebehol v 32. týždni tehotenstva a vyžadoval okamžité zásahy a vysokú mieru koordinácie zdravotníckeho tímu. Dvaja z novorodencov po pôrode dýchali samostatne, najmenší potreboval dýchaciu podporu. Následnú intenzívnu starostlivosť zabezpečilo perinatologické centrum v Košiciach.
Gauč mení tradičný obraz pôrodu
Príbeh podčiarkla aj samotná mamička Katarína, ktorá počas celého náročného obdobia prejavila veľkú dávku odvahy, vytrvalosti a vnútornej sily. Ako uviedol primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Oto Szilágyi, zvládnuť takúto situáciu si vyžaduje nielen vybavenosť oddelenia, ale predovšetkým súhru medzi lekármi, pôrodnými asistentkami a novorodeneckým tímom. „Aj tento pôrod potvrdil, že keď sa odbornosť, rýchle rozhodovanie a nasadenie zdravotníkov stretnú s dôverou a výbornou spoluprácou mamičky, výsledkom je ten najlepší možný koniec,“ zhodnotil Szilágyi.
Medzi najčastejšie chlapčenské mená patrili v minulom roku v Trebišove Jozef, Matias, Marek a Tobias. Dievčatám najčastejšie dávali mená Melisa, Cyntia a Nela. V pôrodnici sa objavili aj netradičné mená ako Bao Ngoc, Nathan, Tifany, Eliana či Ernestína.
Pôrodnica zároveň priniesla novinku, ktorú doteraz na Dolnom Zemplíne nikde neponúkali – pôrodný gauč. Ten umožňuje rodičkám väčšiu slobodu pohybu a možnosť voliť si pôrodnú polohu podľa individuálnych potrieb. Zariadenie, ktoré mení tradičný obraz pôrodu, podporuje prirodzený priebeh bez nástrojových zásahov, zmierňuje bolesť, znižuje potrebu analgetík a prispieva k menšiemu výskytu nástrihov hrádze. Vďaka rôznym polohám – od sedenia cez kľačanie až po ľah na bok – môžu rodičky počas pôrodu intuitívne reagovať na potreby svojho tela.
Plánujú pokračovať v inováciách
Vedúca pôrodná asistentka Klaudia Marciniková v tejto súvislosti vyzdvihla snahu oddelenia prinášať rešpektujúci prístup k ženám. „Chceme, aby mamičky vedeli, že aj v Trebišove majú možnosť rodiť moderne a s rešpektom. Snažíme sa vytvárať podmienky, pri ktorých sa žena cíti vypočutá a v bezpečí,“ povedala Marciniková.
Pôrodná izba s gaučom je navrhnutá ako priestor, ktorý neimitujú nemocničné prostredie, ale rešpektuje intimitu ženy a sústredí sa na jej potreby. Popri technických zmenách zaviedlo oddelenie aj alternatívne metódy tlmenia bolesti, ako rebozo šatku či pôrodný hrebeň. Zdravotnícky personál sa počas roka zúčastnil odborných konferencií doma aj v zahraničí, zorganizoval tradičný piknik s laktačnou poradkyňou, a umožnil sprevádzajúcim osobám zostať s rodičkou aj počas šestonedelia na nadštandardných izbách. Po prvýkrát sa tiež konal Deň otvorených dverí pre budúcich rodičov, ktorí mohli nahliadnuť do pôrodných priestorov a porozprávať sa s tímom odborníkov.
Trebišovská pôrodnica plánuje vo svojich inováciách pokračovať aj v tomto roku. Oddelenie by chcelo zaviesť telemetrický CTG prístroj, ktorý umožní monitorovanie plodu pri voľnom pohybe ženy. Zároveň plánuje modernizáciu izieb šestonedelia a zvýšenie počtu nadštandardných izieb, aby čo najviac vyhoveli potrebám mamičiek.