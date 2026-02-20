Úrad verejného zdravotníctva vydal oznámenie o stiahnutí výrobkov dojčenskej výživy Danone z trhu. Ktorých šarží sa to týka? - VIDEO

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky upozornil na stiahnutie výrobkov dojčenskej výživy od značky Danone z trhu pre prítomnosť cereulidu. Informoval o tom odbor komunikácie ÚVZ vo štvrtok.
Spresnil, že Nemecko, odkiaľ uvedené výrobky pochádzali, doplnilo svoje informačné oznámenie, v ktorom bolo, že problematická surovina, základný prášok, pochádzala z Írska. ÚVZ dostal predmetné upozornenie cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF, ktoré konkretizovalo, že išlo o počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu.
Spoločnosť Danone Deutschland GmbH začala 24. januára tohto roku preventívne sťahovať dotknuté produkty z trhu. „Nemecký predajca, spoločnosť Drogerie Müller, dodal niektoré z uvedených výrobkov aj do SR,“ upozornil ÚVZ.
Doplnil, že príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili. ÚVZ neodporúča ďalej používať dotknuté šarže výrobkov na prípravu stravy pre dojčatá.
Príznaky nakazenia
Nakazenie potraviny uvedenou látkou z baktérie Bacillus cereus môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie, upozornila zástupkyňa hlavného hygienika Slovenskej republiky a vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia ÚVZ Katarína Kubáni Kromerová.
Značka Danone stiahla z trhu ďalšie dojčenské výrobky. Aké ťažkosti môže spôsobiť baktéria Bacillus cereus?
„Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny,“ spresnila.
U mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v tele a viesť ku ťažkostiam, ako je napríklad odvodnenie, upozornil ECDC. „Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších dosahov,“ dodala Kubáni Kromerová.
Nebezpečný produkt
Nebezpečný je v konkrétne produkt Aptamil Pronutra Pre v 800-gramovom (g) balení s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) v každom z prípadov v tomto roku, 5., 9., 13. a 23. júla, 4. a 6. augusta, 3. septembra, 14., 17. a 30. októbra, 10., 18. a 26. novembra a 4. decembra. ÚVZ upozornil aj na 1,2-kilogramové (kg) balenie uvedeného produktu, s DMT opäť vždy v súčasnom roku, presnejšie 14. augusta, 11. septembra, 13., 19. a 26. novembra a 4. decembra. Škodlivé je aj balenie po 400 g s DMT 14. júla, 8. októbra a 28. novembra zakaždým v aktuálnom roku. Pozor si treba dať aj na balenie po 700 g s DMT 17. septembra a 12. novembra, obe v roku 2026.
Výživa Aptamil Pronutra 1 má najviac škodlivých šarží v jej balení po 800 g. Nebezpečné sú výrobné dávky s DMT vždy tomto roku, konkrétne 10., 27. a 28. júla, 7. a 25. augusta, 1. a 2. septembra, 15. októbra, 10. a 27. novembra a 3. decembra. Pozor si treba dať aj na balenie po 1,2 kg s DMT 26. novembra a 10. decembra, obidve v súčasnom roku.
Danone výrobky Aptamil, spomínané v súvislosti s toxínom cereulid, na Slovensku nedistribuuje
Výrobok Aptamil Pronutra 2 má najviac závadných výrobných dávok v balení po 800 g, sú to DMT 8. júna, 4., 11., a 27. júla, 31. augusta, 15. a 18. septembra, 27. októbra, 21. a 30. novembra, 5. a 19. decembra, vždy v aktuálnom roku, a v budúcom roku 8. a 9. januára. Balenie po 1,2 kg má škodlivé šarže s DMT 29. júla, 19. augusta, 25. a 29. novembra, všetky tohto roku a 2. januára budúceho roku. Produkt Aptamil Pronutra 3 má škodlivé balenie po 800 g s DMT 11. a 28. júla, 2. a 30. augusta, 10. a 15. septembra, 7. a 29. novembra a 11. aj 18. decembra, zakaždým v súčasnom roku.
Produkt Aptamil Profutura DuoAdvance Pre má závadné balenie po 800 g s DMT 11. a 20. februára, 14. marca, 13., 20. a 30. apríla, 8. mája, 1. a 8. júna, 6. augusta a 17. septembra, vždy v budúcom roku. Aptamil Profutura DuoAdvance 1 má škodlivé balenie po 800 g s DMT 3. a 17. decembra tohto roku a v budúcom roku 8. januára, 12. a 21. februára, 18. marca, 21. a 30. apríla, 8. mája, júna aj augusta a 27. septembra.
Opatrne s dojčenskou výživou, predajcovia sťahujú niektoré šarže z trhu, dôvodom je toxín cereulid
Výživa Aptamil Profutura DuoAdvance 2 má nebezpečné balenie po 800 g s DMT 2. decembra tohto roku a budúceho roku 7. a 20. januára, 10. a 16. februára, 19. apríla, 1. a 18. mája, 14. júna, 5. júla, 4., 5. a 22. augusta, 3. septembra a 2. aj 11. novembra.
Výrobok Milumil Pre má škodlivé šarže najmä v 1,2 kg balení, s DMT 11. a 16. júla, 13. a 20. augusta, 15. októbra, 20. novembra, 3. a 24. decembra tohto roku a budúceho roku 15. januára a 19. februára. Balenie po 800 g má závadné výrobné dávky s DMT 10. júna, 7. a 24. júla, 18. augusta, 27. septembra, 9. a 22. novembra a 11. decembra súčasného roku.
Menej nebezpečných šarží má Milumil 1, v balení po 800 g. Sú to výrobné dávky s DMT 20. septembra a 29. októbra aktuálneho roku a 4. februára budúceho roku.