Telemedicína je tu päť rokov. Priniesla ju pandémia ako núdzové riešenie a dnes je bežne využívaná

Pandémia koronavírusu v roku 2020 od základov zmenila podobu zdravotnej starostlivosti a stála pri zrode nového fenoménu – telemedicíny. Tá sa z núdzového riešenia, ktoré malo chrániť pacientov aj lekárov pred nákazou, postupne pretransformovala na trvalú a pevne zakorenenú súčasť komunikácie medzi pacientmi a zdravotníkmi. Po piatich rokoch existencie vykazuje tento spôsob starostlivosti milióny využití a stabilnú obľubu najmä medzi poistencami Union zdravotnej poisťovne.
Od začiatku roka 2020 do konca roka 2025 poistenci tejto poisťovne využili telemedicínu vyše šesť miliónovkrát. Jednoznačne najčastejším dôvodom bola požiadavka na predpis liekov. „Len kvôli receptu dnes už do ambulancie ide naozaj málokto. Kým v roku 2020 sme evidovali približne 368-tisíc týchto výkonov, v roku 2025 ich bolo už vyše 802-tisíc. Zvykli sme si zavolať alebo napísať e-mail a potom už ísť priamo do lekárne po liek,“ priblížila hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Stovky tisíc konzultácií
Druhou najrozšírenejšou formou telemedicínskeho kontaktu zostávajú konzultácie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu. Ich rekord padol v roku 2021, kedy ich poisťovňa zaevidovala viac ako 783-tisíc. V posledných troch rokoch však dochádza k miernemu poklesu – vlani išlo o 435-tisíc výkonov a v tomto roku bolo zatiaľ zaznamenaných 286-tisíc takýchto konzultácií.
Chrípka a päť najčastejších chýb pri jej liečbe. Tretím častým pochybením je užívanie antibiotík „pre istotu“
Tento druh poradenstva si obľúbili najmä pacienti s chronickými ochoreniami, ktorí takto riešia svoj zdravotný stav bez potreby osobnej návštevy. „Online videokonzultácie využívali poistenci podstatne menej, čo odráža aj nižšiu dostupnosť technického vybavenia či preferenciu jednoduchších komunikačných kanálov,“ doplnila Dupaľová Ksenzsighová.
Lepšia dostupnosť starostlivosti
Dostupné regionálne dáta poukazujú na to, že najaktívnejšie v oblasti telemedicíny sú Košický a Prešovský kraj. Práve tieto oblasti dlhodobo dosahujú najvyšší počet zaznamenaných výkonov. Spomedzi miest dominuje Prešov, ktorý sa na čele rebríčka drží stabilne každý rok. Nasledujú bratislavské mestské časti Ružinov a Petržalka, Košice – Staré Mesto a mesto Banská Bystrica.
„Telemedicína výrazne pomáha zlepšovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti, najmä v regiónoch, kde majú pacienti k odborníkom ďalej alebo je ambulantná sieť menej hustá. Zároveň je to riešenie, ktoré je pre veľkú časť pacientov komfortné a predstavuje bezpečnú formu konzultácie,“ uzatvára Ingrid Dubravová, revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne.