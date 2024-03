Lekár pri príležitosti Svetového dňa obezity: Obmedzením transmastných kyselín by sme dokázali predísť 1 200 úmrtiam

Slovensko je krajinou, kde má obezita vysoký podiel na úmrtiach súvisiacich so stravou. Dosiahnutím relatívne malých zmien v stravovaní obyvateľstva by sa pritom dalo každoročne zabrániť tisíckam úmrtí. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa obezity na to upozorňuje lekár internista, profesor Jozef Novotný z Fakultnej nemocnice Agel Skalica.

Obmedzením transmastných kyselín a ďalším monitorovaním by sa dalo predísť až 1 200 úmrtiam ročne. Znížením príjmu sodíka, ktorý je dostupný najmä vo forme kuchynskej soli, by sa dalo predísť ďalším 1 600 úmrtiam. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča štátom zaviesť dotáciu na ovocie a zeleninu vo výške 10 – 30 percent na prevenciu chronických ochorení.

Obmedzenie sladených nápojov

Desaťpercentná dotácia na ovocie a zeleninu by mohla mať u nás dopad na 460 preventabilných úmrtí. „Pridanie už len jednej porcie ovocia denne do jedálnička znižuje riziko vzniku srdcovocievnych ochorení o osem percent,“ poukazuje Novotný.

Pozitívne výsledky by prinieslo aj obmedzenie sladených nápojov. Zavedenie 30 percentnej dane zo sladených nápojov by mohlo znamenať oddialenie alebo zabránenie až 500 úmrtiam.