Detská psychiatria má najväčší problém s nedostatkom lekárov, problémom sú aj chýbajúce lôžka

Detská psychiatria má po detskej neurológii najväčší problém s nedostatkom doktorov. Vyhlásila to v rozhovore pre tlačovú agentúru SITA detská psychiatrička Terézia Rosenbergerová, podľa ktorej na Slovensku značne chýbajú aj lôžka pre detských pacientov s duševnými poruchami.

V súčasnosti máme 100 lôžok, z ktorých funguje okolo 70 pre nedostatok doktorov. Mladí kolegovia nemajú podľa Rogenbergerovej veľký záujem o prácu detského psychiatra, aktuálne je približne 30 lekárov v predatestačnej príprave. Problém podľa nej ešte viac vyeskaluje, keď starší psychiatri odídu do dôchodku.

„Máme zhruba 33 až 35 lekárov, ktorí pracujú na lôžkových oddeleniach. Tie máme v Bratislave, Martine, Kremnici, Prešove a v Michalovciach. Máme okolo do 50 psychiatrov, ktorí pracujú na ambulanciách. Tie čísla sa rôznia a nie sú nikdy spočítateľné, pretože sú lekári, ktorí súčasne musia pracovať aj na troch ambulanciách, pretože niektoré okresy sú úplne nepokryté,” uviedla psychiatrička Rosenbergerová.

Minimum detských psychiatrov

Na východnom Slovensku je podľa jej slov napríklad 13 okresov, ktoré vôbec nemajú detského psychiatra. Stredné Slovensko má minimum týchto odborníkov, pokrytá je tam určitá sústava ambulancií. Trochu lepšie je na tom už západné Slovensko.

Problémy v detskej psychiatrií podľa detskej odborníčky štát nerieši od čias, kedy bola ministerkou zdravotníctva Andrea Kalavská. Odvtedy podľa Rosenbergerovej chýbajú lôžka a aj lekári.

Deti so závislosťou

Poukázala na to, že Košice ako druhé najväčšie mesto na Slovensku nemá jediné detské psychiatrické lôžko. To znamená, že tretina budúcich lekárov ani nevidí detského psychiatrického pacienta, takže ani nepôjde robiť takýto odbor, lebo nevie, o čom by to malo byť.

„Potrebujeme lôžka, stacionáre, miesta, kde by sa liečili deti so závislosťou. Máme množstvo detí s látkovými, ale aj s nelátkovými závislosťami, s ktorými nevie nikto pracovať a nemáme kde s nimi pracovať. Potrebujeme zariadenia pre deti, ktoré sú veľmi agresívne, ktoré jednoducho nemôžu byť doma, pretože ohrozujú seba aj okolie,” doplnila Rosenbergerová.

Rodičia obvolávajú celé Slovensko

Rodičia s duševne chorými deťmi podľa jej slov obvolávajú celé Slovensko a hľadajú odborníka, ktorý by im pomohol. Za ňou osobne chodia aj zo západného Slovenska, pretože ich nikto nechce nikde prijať a všade sa dlho čaká na termín.

„Mali sme teraz mamičku z Prešova, ktorá má dcéru s mentálnou anorexiou. Dostala termín na január budúceho roka, čo je zbytočné, pretože dovtedy to dieťa už vôbec nemusí fungovať a existovať. Mamka v zúfalstve svojej dcére povedala, že neostáva im nič iné, len musí umrieť,” priblížila svoju skúsenosť psychiatrička.

Linky dôvery nezvládnu všetko

Takéto kruté a alarmujúce veci by sa podľa jej slov vo vyspelej spoločnosti nemali riešiť. Tvrdí, že dieťa s akútnym stavom nemôže čakať, kým sa dostane na nejaký termín na vyšetrenie.

Rosenbergerová zároveň zdôraznila, že všetko nezvládnu linky dôvery, nie všetko sa dá telefonicky vykonzultovať a nie všetko vyriešia školskí psychológovia. Podľa odborníčky existujú problémy, ktoré sú veľmi vážne a veľmi veľa detí potrebuje pomoc.