Štát môže na Rázsochy ešte doplatiť, ak bude treba odškodniť bývalých vlastníkov pozemkov

Štátna kasa môže doplatiť na to, ak by vláda úplne upustila od zámeru výstavby nemocnice na Rázsochách. Upozornil na to predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) Anton Szalay s tým, že tam bolo ešte za socializmu vyvlastnených mnoho pozemkov.

„Ak tam nebude stáť zdravotnícke zariadenie, je tu hrozba, že bývalých vlastníkov bude treba odškodniť,“ konštatuje.

Kritizujú kroky ministerky

SOZ ZaSS kritizuje aktuálne kroky ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej ohľadom budúcnosti Rázsoch, či nemocnice v Prešove. Anton Szalay upozorňuje, že ide o nekoncepčné návrhy, ktoré vláda nemá vo svojom programovom vyhlásení ani v pláne obnovy.

„Nevieme, s ktorými odborníkmi to konzultovala, ale považujeme to len za akýsi výkrik do tmy. Teraz budeme čakať ďalších 14 rokov na rekonštrukciu?“ pýta sa predseda SOZ ZaSS.

Vojenská nemocnica

Ďalším nepremysleným krokom je podľa neho aj snaha o presunutie fakultnej nemocnice v Prešove pod správu ministerstva obrany.

„Mali sme vojenskú nemocnicu v Bratislave aj v Košiciach. Obe sme zatvorili a teraz chceme vojenskú nemocnicu v Prešove? Navyše, také niečo vláda nemá v programovom vyhlásení ani v pláne obnovy,“ tvrdí Szalay.

V neistote sú podľa neho aj zamestnanci prešovskej fakultnej nemocnice, pretože nevedia, či budú musieť prejsť pod armádu, čo mnohí z nich odmietajú.