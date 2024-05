Koziak: V poslednom čase je vidieť, že pre európske štáty prestávame byť dôveryhodným partnerom

Partnerstvo medzi štátmi Európskej únie (EÚ) sa vyvíja. To je dané aj našou ochotou s Úniou spolupracovať a prehlbovať súdržnosť a jednotu v otázkach, ktoré spoločenstvo momentálne považuje za dôležité. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak. Tvrdí, že vzťahy sa vyvíjajú v čase.

„EÚ nie je altruistická organizácia, ktorá príjme každého len preto, aby prejavila dobrú vôľu. Členstvo nejakej krajiny v EÚ pre ňu musí byť nejakým spôsobom dôležité a výhodné. Už len to, že sme do EÚ vstúpili, je znakom toho, že politické špičky európskych štátov si vtedy povedali, že by bolo fajn mať tu Slovensko. Ide nielen o ekonomickú záležitosť, ale aj o politicko-strategickú záležitosť. Sme stredoeurópskym štátom a sme východom na Ukrajinu a do Ruska,“ zdôvodnil.

Rozhodnutie českej vlády

V poslednom čase je však podľa Koziaka vidieť, že pre európske štáty prestávame byť dôveryhodným partnerom.

Politológ tak upozornil na fakt, že vládni predstavitelia Českej republiky sa rozhodli, že si s vládou Roberta Fica (Smer-SD) nebudú vymieňať strategické ani dôležité spravodajské informácie. Je to z toho dôvodu, že nám nedôverujú, že sa tajné informácie nedostanú niekam, kam by nemali.

„Toto je skutočne mimoriadne vážne tvrdenie, pokiaľ s niečím takým príde predseda vlády krajiny, ktorá je nám skutočne politicky najbližšia. Je to dôležitý signál, že vo vzťahoch medzi nami a členskými štátmi EÚ sa niečo deje, čo nie je úplne v poriadku,“ povedal Koziak.

Vyjadrenia Fica a Blahu

Súčasne priblížil, že niektorí politici pôsobiaci v slovenských vládnych stranách sa voči európskemu spoločenstvu v minulosti, ale aj v súčasnosti vyjadrujú „nediplomaticky“.

„Pokiaľ terajší slovenský premiér nazval nemeckú armádu Wehrmachtom, pričom Nemecko je náš mimoriadne dôležitý partner, alebo pokiaľ tu máme Ľuboša Blahu, ktorý mal nediplomatické vyjadrenia k EÚ a západným štátom, tak, samozrejme, na nás nebudú pozerať ako na krajinu, ktorá je v rámci EÚ dôležitým a dôveryhodným partnerom,“ vysvetlil politológ.

Dodal, že pokiaľ niekto šíri o EÚ, že ide o skorumpovanú inštitúciu či o inštitúciu, z ktorej nemáme nič dobré a je to niečo, odkiaľ by sme ako Slovensko mali vystúpiť, tak sa podľa neho z pochopiteľného dôvodu vyskytne problém vo vzťahoch medzi nami a partnermi z EÚ.