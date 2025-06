Slovenské kúpele majú dôvod na radosť, počet návštevníkov vlani prekročil priemer spred pandémie

Počet návštevníkov slovenských kúpeľov opäť dosiahol predpandemickú úroveň, vyplýva to z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Nárast bol ťahaný najmä domácimi klientmi, ktorí si kúpeľnú starostlivosť financujú z vlastného vrecka. V porovnaní s priemerom rokov 2015 až 2019 sa počet ich pobytov v minulom roku zvýšil takmer o 30 percent.

Slovenská republika patrí medzi krajiny s mimoriadne bohatým výskytom termálnych prameňov a minerálnych vôd. Kúpeľnú starostlivosť si môžu pacienti dopriať nielen ako súčasť rekonvalescencie po operáciách, úrazoch či náročnej liečbe, ale aj pri dlhodobej terapii chronických ochorení. Pobyt je viazaný na diagnózu a prebieha v zariadeniach, ktoré využívajú prírodné liečebné zdroje, ako sú termálne vody alebo priaznivé klimatické podmienky.

Vzrástol počet samoplatcov

V priebehu roka 2024 absolvovalo kúpeľnú liečbu v slovenských zariadeniach celkovo 172 651 ľudí, z toho 151 543 s trvalým pobytom na Slovensku a 21 108 bez neho. Ide o medziročný nárast o 3,3 percenta a prvýkrát od ukončenia pandémie bol prekročený priemer z rokov 2015 až 2019, keď ročne navštívilo kúpele približne 169 965 osôb. Hlavným dôvodom boli pobyty domácich samoplatcov, ktorých počet vzrástol takmer o tretinu oproti predpandemickému priemeru. Zahraniční návštevníci sa zatiaľ k predchádzajúcim číslam nevrátili.

Podľa NCZI zdravotné poisťovne pokryli náklady na kúpeľnú starostlivosť pre 39 percent slovenských pacientov, zatiaľ čo zvyšných 61 percent si ju hradilo samo. „V porovnaní s rokom 2023 sme zaznamenali takmer 8-percentný nárast počtu pobytov samoplatcov. Počet pacientov, ktorým pobyt preplatila poisťovňa, ostal na podobnej úrovni,“ uviedla hovorkyňa NCZI Alena Krčová.

Dodala, že najväčší záujem bol o kratšie pobyty. „Až 40,9 percenta klientov strávilo v kúpeľoch 4 až 7 dní, pričom väčšina z nich boli samoplatcovia s trvalým pobytom na Slovensku.“ Nasledovali pobyty v dĺžke 22 až 28 dní (15,8 %) a 15 až 21 dní (11,7 %). Pobyt dlhší ako dva týždne býva spravidla hradený poisťovňou.

Prevláda liečba pohybového aparátu

Najčastejšie využívali kúpeľnú liečbu pacienti vo vekových kategóriách 65 a viac rokov (6 667,5 na 100 000 obyvateľov) a 55 až 64 rokov (6 410,2 na 100 000), pričom viac ako 60 percent týchto pobytov si financovali sami. Pokiaľ ide o diagnózy, detskí pacienti sa najčastejšie liečili na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest (46,8 %, teda 2 696 detí), ochorenia pohybového aparátu (32 % resp. 1 839 detí) a nervové choroby (9,1 % resp. 524 detí).

U dospelých dlhodobo prevláda liečba pohybového aparátu. V roku 2024 až 74,3 percenta dospelých pacientov s trvalým pobytom v SR absolvovalo kúpeľnú starostlivosť práve z tohto dôvodu, čo predstavuje 108 284 osôb. Nasledovala liečba netuberkulóznych ochorení dýchacích ciest (13,3 %; 19 343 osôb) a chorôb obehového systému (4,7 %; 6 790 osôb).

Medzi konkrétnymi diagnózami u detí do 19 rokov dominovala liečba skoliózy (1 228 prípadov), vazomotorickej a alergickej nádchy (1 088) a astmy (770). U dospelých vo veku 20 až 64 rokov sa najčastejšie liečili bolesti chrbta – dorzalgia (16 954 osôb), poruchy medzistavcových platničiek (15 380) a nešpecifikované dorzopatie (12 099). Tieto isté ochorenia prevažovali aj u seniorov nad 65 rokov.

Kúpele si vyberie poistenec

Pacienti s chronickými ochoreniami môžu požiadať o kúpeľnú liečbu raz ročne. V prípade úrazu alebo operácie majú nárok na jeden pobyt. Informácie o podmienkach liečby upravuje zákon v prílohe č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. a sú dostupné aj na webových stránkach zdravotných poisťovní.

O vhodnosti kúpeľnej liečby rozhoduje lekár podľa konkrétneho ochorenia a aktuálneho zdravotného stavu. Návrh vypĺňa všeobecný lekár alebo špecialista, pričom sa k nemu prikladajú potrebné výsledky vyšetrení. Poisťovňa prepláca celú liečbu vrátane ubytovania a stravy len pri diagnózach zaradených do skupiny A. Pri diagnózach kategórie B hradí iba samotnú zdravotnú starostlivosť. Samoplatcovia nepotrebujú lekársky návrh, keďže si pobyt uhrádzajú sami.

Návrh musí byť doručený do poisťovne najneskôr šesť týždňov pred uplynutím jeho platnosti. Možné je ho poslať poštou, osobne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Poisťovňa návrh spravidla vyhodnotí do 30 dní, no ak sú podklady kompletné, rozhodnutie môže prísť už v priebehu jedného až dvoch dní. Po schválení si poistenec vyberie kúpeľné zariadenie zo zoznamu poisťovne a dohodne si termín nástupu.