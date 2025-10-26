Slováci zanedbávajú prevenciu aj liečbu osteoporózy, pevné kosti treba budovať už od detstva

Pevné kosti treba budovať už od detstva, no prevenciu a liečbu osteoporózy stále zanedbávame. Ochorenie postihuje viac ako 500 miliónov ľudí na celom svete. U žien nad 50 rokov sa aspoň jedna z troch, u mužov aspoň jeden z piatich v priebehu života stretne s osteoporotickou zlomeninou.
Napriek tomu až 80 percent týchto pacientov nie je diagnostikovaných alebo liečených na základné ochorenie kostí. Tento alarmujúci stav vyzdvihuje aj Svetový deň osteoporózy (20. október), ktorý má posolstvo „Je to neakceptovateľné. Prestaňme zanedbávať zdravie kostí.“
Poddiagnostikované ochorenie
Slovensko nie je výnimkou. V roku 2019 sme zaznamenali približne 76 000 osteoporotických zlomenín, čo predstavuje 207 fraktúr denne a 9 každú hodinu. Hoci vykazovaný výskyt osteoporózy je u nás o 4,2 percenta nižší než priemer Európskej únie, počet zlomenín je nadpriemerný. To naznačuje, že ochorenie je často poddiagnostikované a že veľká časť pacientov zostáva bez adekvátnej liečby.
„Súčasná situácia je vážna aj pre vysokú úmrtnosť súvisiacu so zlomeninami. Podľa dát z európskeho projektu SCOPE 2021 u nás dosahuje až 216 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov, zatiaľ čo európsky priemer je 116. Inými slovami, na následky osteoporotických zlomenín umiera na Slovensku takmer dvakrát viac ľudí než je priemer EÚ,“ hovorí Juraj Payer, prezident Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí.
Prístup k liečbe
Na rozdiel od iných medicínskych oblastí však Slovensko disponuje dobrým prístupom k liečbe: národné štandardy, sieť odborníkov a moderné diagnostické aj liečebné možnosti hradené verejným poistením. Osteoporóza sa spravidla neprejavuje žiadnymi príznakmi a často sa odhalí až pri prvom páde.
Medzi prvé výstrahy patrí strata výšky, zakrivenie chrbtice či bolesti chrbta. Tieto signály sa však často ignorujú. Bez liečby až polovica pacientov utrpí ďalšiu zlomeninu do 18 mesiacov.
„Samostatný problém je nedodržiavanie predpisovanej liečby. Ak pacient obchoduje s liekmi tak, že ich užíva menej ako polovicu času, terapeutický účinok sa stráca,“ upozorňuje Payer.
Zdravý životný štýl
Zlomeniny spôsobené osteoporózou prinášajú bolesť, stratu sebestačnosti, zníženú kvalitu života a psychickú záťaž pre pacientov i ich rodiny. Neliečená osteoporóza predstavuje záťaž aj pre zdravotnícky systém. Ženy nad 45 rokov trávia na lôžkách kvôli osteoporóze viac času než pri cukrovke, infarkte či rakovine prsníka. U mužov predstavujú takéto zlomeniny dokonca vyššiu záťaž než pri rakovine prostaty.
Dobrá správa je, že osteoporózu možno v značnej miere predchádzať zdravým životným štýlom a včasnou starostlivosťou. Základy prevencie zahŕňajú pravidelný pohyb, stravu bohatú na vápnik, bielkoviny a vitamín D, a udržiavanie zdravej hmotnosti. V staršom veku je kľúčové aj bezpečné prostredie, ktoré znižuje riziko pádu.
Prognózy
„Masívny vplyv na pevnosť kostí sa začína v detstve,“ hovorí doktorka Ľudmila Podracká. Znepokojujúcim trendom je rast detskej obezity či porúch príjmu potravy, ktoré môžu poškodiť vývoj kostí. Ak sa rizikové faktory odstránia včas, kvalita kostí sa dá výrazne zlepšiť.
Prognózy ukazujú, že do roku 2040 sa počet ľudí s vysokým rizikom zlomeniny zdvojnásobí – z 158 miliónov v roku 2010 na 319 miliónov. Na Slovensku sa očakáva, že do roku 2034 počet nových zlomenín vzrastie približne o 33 % a prekročí 100-tisíc ročne. Svetový deň osteoporózy vyzýva verejnosť, zdravotníkov a štátne inštitúcie k zásadnej zmene prístupu k zdraviu kostí.
Každý by mal poznať, ako prispieť k prevencii už od detstva, a každý pacient by mal po prvej zlomenine automaticky dostať diagnostiku a liečbu bez zbytočných prieťahov. Zdravé kosti sú základom aktívneho a nezávislého života v každom veku.