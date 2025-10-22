Krátky pobyt v prírode či rozhovory s blízkymi znižujú stres aj úzkosť počas jesenného obdobia

Pre zlepšenie duševného zdravia netreba veľké zmeny ani technologické aplikácie. Stačí desať minút denne, ktoré venujeme sebe, či už krátkej prechádzke, rozhovoru s blízkym alebo uvedomeniu si vecí, za ktoré sme vďační. Odborníci sa zhodujú, že kľúčom k psychickej pohode je každodenná rutina, nie radikálne zásahy.
„Problémom nebýva nezáujem, ale nedostatok konkrétnych krokov,“ uviedli v odbornej diskusii Vladimír Finsterle, zakladateľ MojaLekáreň.sk, a psychológ Radvan Bahbouh.
Úzkosť a stres dominovali
V roku 2024 bolo na Slovensku prvýkrát diagnostikované duševné ochorenie u viac ako 59 000 ľudí, čo predstavuje približne 110 nových prípadov na každých desaťtisíc obyvateľov. Najčastejšie išlo o neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy, ktoré tvorili až tretinu nových diagnóz. Úzkosť a stres dominovali takmer vo všetkých vekových skupinách.
U tínedžerov vo veku od 15 do 19 rokov predstavovali až 40 percent prípadov, u mladých dospelých do 29 rokov ich podiel dosiahol takmer polovicu. Vysoký výskyt pretrvával aj u ľudí vo veku od 30 do 59 rokov, kde tieto poruchy tvorili viac než tretinu nových diagnóz.
Psychická pohoda cez každodenné návyky
Psychická pohoda sa dá dosiahnuť prostredníctvom každodenných návykov. Neznamená neustály pocit šťastia, ale schopnosť zvládať výzvy s pokojom a vyrovnanosťou. Odborníci zdôrazňujú, že podstatou duševného zdravia nie je snaha cítiť sa dobre za každú cenu, ale pravidelná starostlivosť o svoju rovnováhu.
„Pocit kontroly nad vlastným psychickým stavom výrazne prispieva k spokojnosti. Mnohí však nevedia, čo konkrétne robiť, a preto ani po rokoch snahy nepociťujú zlepšenie,“ vysvetľuje psychológ Radvan Bahbouh.
Pobyt v prírode či kvalitné medziľudské vzťahy
Podľa odborníkov sú tri základné piliere psychickej pohody, a tými sú pobyt v prírode, kvalitné medziľudské vzťahy a zmysluplné záujmy. Aj krátka každodenná prechádzka pomáha znížiť hladinu stresu a prispieva k duševnej rovnováhe. Pravidelný kontakt s blízkymi ľuďmi znižuje riziko úzkostných a depresívnych stavov. Zapojenie sa do koníčkov a fyzická aktivita posilňujú odolnosť voči stresu a zlepšujú celkovú kvalitu života.
„Odporúčam zamerať sa na zdravú triádu – prírodu, vzťahy a záujmy. Dopĺňať ju možno aj o všímavosť, učenie sa novým veciam či precvičovanie vďačnosti,“ uvádza Bahbouh. Vďačnosť predstavuje jednoduchý, no účinný spôsob, ako si zlepšiť náladu a celkové prežívanie. Stačí si raz do týždňa zapísať desať vecí, za ktoré sme vďační, môžu to byť drobné momenty radosti, pokoja alebo pomoc od iných.
„Vďačnosť je mentálna zručnosť, ktorú možno rozvíjať ako tréning. Aj malý návyk má výrazný vplyv na psychickú pohodu,“ dopĺňa Bahbouh.
Odlišnosti medzi ženami a mužmi
Odborná diskusia sa venovala aj odlišnostiam v tom, ako zvládajú stres ženy a muži. Ženy sú zvyčajne aktívnejšie v starostlivosti o duševné zdravie, no čelia dlhodobému stresu spojenému so starostlivosťou o domácnosť či rodinu. Muži síce často vnímajú svoju psychickú stabilitu ako vyššiu, avšak ak stres neriešia, môžu ho ventilovať rizikovým správaním, ako napríklad nadmerným požívaním alkoholu alebo agresivitou.
Odborníci sa zhodujú, že psychické zdravie je dostupné každému. Rozhodujúce sú každodenné, malé kroky, ktoré je možné zaradiť do bežného života bez veľkých nákladov či zmien.
„Nezáleží na tom, o koho ide. Každý má možnosť urobiť niečo pre svoju pohodu. Netreba čakať na ideálne podmienky – začať sa dá hneď. Gram prevencie je lepší než kilogram intervencie,“ uzatvára Vladimír Finsterle.