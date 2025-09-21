Pozor na "tichého zlodeja kostí" – osteoporózu, prevenciou sú správna strava a pohyb

Pacienti s touto nevyliečiteľnou chorobou môžu viesť plnohodnotný život, musia však dodržiavať určité pravidlá.
Tichý zlodej kostí – aj takto býva často označovaná osteoporóza, ktorá postihuje najmä starších ľudí, no nevyhýba sa ani mladým. Je to ochorenie, pri ktorom kosti postupne strácajú svoju pevnosť a hustotu. Stávajú sa krehkejšími a ľahšie sa lámu – často aj pri bežných pádoch alebo dokonca pri menšej záťaži, ktorá by zdravú kosť nezlomila.

Prebieha potichu a bez príznakov

Zákernosť tejto choroby spočíva v tom, že vo väčšine prípadov prebieha dlho bez zjavných príznakov a bolestí. „Kosť redne pomaly a pacient o tom často nevie. Najčastejšími príznakmi je zlomenina pri menšom úraze, strata výšky o niekoľko centimetrov, mikrofraktúry a deformita chrbtice. Lekára je potrebné vyhľadať, ak sa v rodine osteoporóza už vyskytla, žena po menopauze a muž nad 65 rokov,“ uviedol pre agentúru SITA lekár Tomáš Ďurček, ortopéd z Nemocnie AGEL Zlaté Moravce.

