Slováci vo veku 25 až 45 rokov najčastejšie umierajú na toto ochorenie

Pečeň, jeden z najdôležitejších orgánov ľudského tela, je kľúčová pre naše zdravie. Okrem odstraňovania toxínov, regulácie hladiny cukru v krvi a zrážanlivosti krvi, vykonáva stovky životne dôležitých funkcií, vrátane filtrácie krvi a rozkladu škodlivých látok ako alkohol a drogy. Tento orgán tiež produkuje žlč, nevyhnutnú pre správne trávenie a vstrebávanie tukov.

Alarmujúce štatistiky na Slovensku

Slovensko sa nachádza na popredných priečkach v prevalencii cirhózy pečene, konečného štádia chronických ochorení pečene. Podľa štúdie zverejnenej v roku 2020 v časopise Lancet Gastroenterology Hepatology, sú ochorenia pečene najčastejšou príčinou smrti medzi dospelými Slovákmi vo veku 25 až 45 rokov. Hlavnými vinníkmi sú alkoholové a nealkoholové stukovatenie pečene (NAFLD).

Alkoholové stukovatenie pečene

Dlhodobá konzumácia alkoholu môže viesť k akumulácii tuku v pečeni, ktorá môže vyústiť k zjazveniu pečene, známemu ako cirhóza. Funkcia pečene sa môže znížiť aj v závislosti od toho, k akému zjazveniu dôjde.

Nealkoholové stukovatenie pečene (NAFLD)

Hromadenie tuku v pečeni však môže nastať aj u jedincov, ktorí nepijú alkohol. Toto ochorenie poznáme pod pojmom nealkoholové stukovatenie pečene (NAFLD) a delí sa na dva typy: nealkoholové tukové ochorenie pečene (NAFL) a nealkoholovú steatohepatitídu (NASH). NAFL je menej vážna forma, pri ktorej je pečeň stukovatená, ale bez zápalu alebo poškodenia. Napriek tomu ju však netreba podceňovať. Na druhej strane, NASH je vážnejšia forma s prítomnosťou zápalu a možným poškodením pečene, čo môže viesť k cirhóze a neskôr aj k rakovine pečene.

Symptómy a diagnostika NAFLD

Mnohé prípady NAFLD prebiehajú bez zjavných symptómov. Keď sa objavia, často zahŕňajú bolesť v pravej hornej časti brucha, únavu, chudnutie, nahromadenie tekutín v bruchu (ascites) a na nohách (edém), a žltačku. Diagnóza NAFLD sa zvyčajne stanovuje na základe vyšších hodnôt pečeňových enzýmov získaných krvnými testami.

Rizikové faktory a prevencia

Medzi hlavné rizikové faktory patrí obezita, diabetes typu 2 a metabolický syndróm. Ďalšie zahŕňajú vysoké hladiny triglyceridov, cholesterolu a stravu bohatú na nezdravé tuky a cukry. Ak chceme tomuto ochoreniu predísť, treba predovšetkým začať so zmenou životného štýlu, ktorý zahŕňa:

Redukciu hmotnosti

Vyváženú stravu bohatú na zeleninu, ovocie a celozrnné produkty

Obmedzenie nezdravých tukov a pridaných cukrov

Zvýšenie fyzickej aktivity

Správa cholesterolu a hladín glukózy v krvi

Vyvarovanie sa alkoholu a fajčenia

NAFLD nemusí byť strašiakom, ak zavedieme do svojho života odporúčané zmeny. Tie nám pomôžu nielen zachovať dobré zdravie pečene na dlhé obdobie, ale dokonca môžu v raných štádiách ochorenia reverzovať poškodenie tohto dôležitého orgánu. Aj keď nemusíme pociťovať symptómy, to neznamená, že nedochádza k zjazveniu pečene. Včasná diagnostika a správny životný štýl môžu výrazne prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a prevencii komplikácií, ako je cirhóza alebo zlyhanie pečene, ktoré by mohlo vyústiť v potrebu transplantácie tohto orgánu.