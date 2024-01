6 potravín, ktoré pomáhajú bojovať s rakovinou prsníka a naopak, ktorým sa vyhnite

Vplyv stravy na naše zdravie netreba podceňovať. Rovnako je to i v prípade rakoviny prsníka. Ktoré potraviny pomáhajú v boji s týmto nádorovým ochorením, a ktoré naopak zvyšujú riziko ochorenia?

Rakovina prsníka je zložitý zdravotný problém, ktorý ovplyvňuje milióny žien po celom svete. Napriek tomu, že genetické faktory a životný štýl majú veľký vplyv, dôležitú rolu hrá tiež strava. Tu sú užitočné informácie o potravinách, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko rakoviny prsníka, a naopak, ktorým sa treba vyhýbať.

Potraviny, ktoré znižujú riziko rakoviny prsníka

Medzi potraviny, ktoré môžu pomôcť nielen znížiť riziko vzniku nebezpečných nádorových ochorení, ale tiež pomáhajú v boji s rakovinou patrí:

– Zelená listová zelenina – Rukola, špenát, kapusta, mangold či kel sú bohaté na karotenoidové antioxidanty (beta-karotén, luteín, zeaxantín), ktorých vyššie hladiny v krvi sa spájajú so zníženým rizikom rakoviny prsníka. Napríklad rozsiahla štúdia z roku 2015 spojila vyššie hladiny celkových karotenoidov v krvi s 18-28 % nižším rizikom rakoviny prsníka, ako aj so zníženým rizikom recidívy a úmrtia u tých, ktoré už rakovinu prsníka mali. Táto štúdia sledovala 32 826 žien počas 20 rokov.

– Cibuľová zelenina – Cesnak, cibuľa a pór sa môžu pochváliť celým radom živín vrátane organických zlúčenín síry, flavonoidných antioxidantov a vitamínu C. Tie môžu mať silné protirakovinové vlastnosti.

– Strukoviny – Strukoviny, najmä fazuľa, sú bohatým zdrojom vlákniny, vitamínov a minerálov. Konkrétne ich vysoký obsah vlákniny môže chrániť pred rakovinou prsníka. Potvrdzuje to i štúdia z roku 2018, ktorej sa zúčastnilo 4706 žien. Podľa nej vysoký príjem fazule znižuje riziko rakoviny prsníka až o 20 % v porovnaní s nízkym príjmom tejto prospešnej strukoviny.

– Vlašské orechy – Vlašské orechy sa oplatí zaradiť do svojho jedálnička, pretože sú skvelým zdrojom zdravých tukov pre srdce vrátane kyseliny alfa-linolénovej. Niektoré výskumy naznačujú, že pridanie vlašských orechov a iných druhov orechov do stravy by mohlo dokonca pomôcť chrániť pred rakovinou prsníka.

Podľa štúdie z roku 2015, do ktorej sa zapojilo 201 ľudí, mali ženy, ktoré každý týždeň skonzumovali najväčšie množstvo vlašských orechov, arašidov a mandlí, 2-3-krát menšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka ako tie, ktoré nekonzumovali žiadne orechy.

– Fermentované potraviny – Chrániť pred rakovinou prsníka môžu pomôcť aj fermentované potraviny ako napríklad kyslá kapusta, kefír, kimchi alebo jogurt. Je to vďaka obsahu probiotík a ďalších prospešných živín.

– Bobuľové ovocie a citrusy – Jahody, maliny, černice, čučoriedky a ďalšie bobuľové ovocie je cenené pre vysoký obsah antioxidantov, ako sú flavonoidy a antokyány, ktoré chránia pred poškodením buniek a vznikom i šírením rakovinových buniek. Citrusy sú známe pre svoj vysoký obsah vitamínu C, folátov a karotenoidov, ako je beta-kryptoxantín a beta-karotén.

Potraviny a nápoje, ktorým sa treba vyhnúť

Ako existujú potraviny, ktoré chránia pred rakovinou prsníka, sú i produkty, ktorým by sme sa mali určite vyhnúť, alebo obmedziť ich príjem na minimum. Sú to tieto nasledovné:

– Rafinované sacharidy: Strava s vysokým obsahom rafinovaných sacharidov môže zvyšovať riziko rakoviny prsníka. Skúste nahradiť potraviny s obsahom rafinovaných sacharidov, ako je napríklad biely chlieb a sladké pečivo, celozrnnými výrobkami a zeleninou s vysokým obsahom živín.

– Alkohol: Zvýšiť riziko rakoviny prsníka pomáha aj nadmerná konzumácia alkoholu.

– Nezdravé rýchle občerstvenie: Pravidelná konzumácia rýchleho občerstvenia má mnoho nevýhod vrátane zvýšeného rizika srdcových ochorení, cukrovky, obezity a rakoviny prsníka.

– Spracované mäso: Rovnako i spracované mäso, ako sú klobásky a salámy prispievajú zvyšovať riziko ochorenia rakoviny prsníka či iných nádorových ochorení.

Ďalšie skutočnosti, ktoré vplývajú na naše zdravie

Okrem stravy je dôležité venovať pozornosť aj ďalším aspektom života, ako je pravidelné cvičenie, dostatok spánku a vyhýbanie sa fajčeniu. Udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti a vyhýbanie sa škodlivým chemikáliám v kozmetike a plastoch môže tiež znižovať riziko rakoviny prsníka.

Vhodná strava spolu s ostatnými zdravými životnými návykmi môže teda výrazne znížiť riziko nádorových ochorení. Treba však tiež myslieť na pravidelné lekárske prehliadky a skríningy, ktoré môžu včas odhaliť rakovinu prsníka pre účinnú liečbu.