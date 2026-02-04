LOZ víta postoj Úradu na ochranu oznamovateľov k lekárovi Mendelovi, upozorňuje na možné porušenie zákona

LOZ víta postoj Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), ktorý dospel k záveru, že postupom Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a jej vedenia mohlo dôjsť k porušeniu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a teda aj k zásahu do práv lekára Miroslava Mendela. Informoval o tom v utorok predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.
Podozrivé kroky
Mendel je plastický chirurg a predseda Základnej odborovej organizácie LOZ Ružinov, ktorý verejne upozorňoval na nevyhovujúci stav v uvedenej nemocnici.
„Po jeho verejných vystúpeniach a kritike pomerov sa na jeho pracovisku začali diať podozrivé kroky vedenia, ktoré vyvolávajú vážne podozrenia z možných odvetných krokov. Doktor Mendel zároveň v minulosti podal podnet na políciu v súvislosti s podozrením, že jeden z lekárov mal byť počas služby pod vplyvom drog. Okrem toho poukázal aj na pracovné úväzky riaditeľa UNB, ktorý popri riadení nemocnice pôsobil na viacerých fakultách, verejných inštitúciách a zároveň podnikal,“ uviedol Visolajský.
Výsledky auditu
Doplnil, že ÚOO navrhol ďalší postup vrátane kontaktovania UNB s upozornením, že jeho konaním môže dochádzať k porušovaniu zákona. Zároveň žiada vysvetlenie postupu vedenia nemocnice v súvislosti s obmedzeným, respektíve minimálnym zaraďovaním Mendela na operácie na veľkej operačnej sále.
Lekárski odborári čakajú na výsledky auditu v UNB, ktorý prisľúbilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ešte pred letom minulého roka. „Audit má preveriť postup vedenia nemocnice v kauze lekára podozrivého z výkonu služby pod vplyvom drog,“ uzavrel predseda LOZ.