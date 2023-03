Scenár devastácie štátneho zdravotníctva je pred nami, tvrdí Krajčí a nádej na výstavbu nemocnice Rázsochy nevidí (video)

Ak by parlament posunul do druhého čítania návrh novely zákona o verejných prácach, uchovala by sa tým nádej, že by štát mohol z plánu obnovy postaviť hrubý skelet nemocnice Rázsochy. Na tlačovej besede to povedal predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO).

Návrh neprešiel o jeden hlas

To, že tento legislatívny návrh neprešiel o jeden hlas, považuje za katastrofu. Keďže poslanci dali návrhu novely zákona o verejných prácach stopku, štát podľa Krajčího nedokáže zrýchliť proces verejného obstarávania na zhotoviteľa výstavby nemocnice Rázsochy. Upozornil na to, že návrh novely zákona o verejných prácach nepodporili predstavitelia strán SaS, Smer-SD, Hlas-SD a Kotlebovci-ĽSNS.

„Tým, že zákon nebol schválený, všetci poslanci, ktorí nehlasovali za, zmarili akúkoľvek nádej na to, aby bola výstavba nemocnice Rázsochy financovaná z plánu obnovy,“ povedal Krajčí.

Devastácia štátneho zdravotníctva

Nemocnica Rázsochy je pritom podľa neho dôležitým stimulom pre študentov medicíny a pre to, aby sa zvýšil záujem o prácu v slovenskom zdravotníctve. „Scenár devastácie štátneho zdravotníctva je pred nami,“ dodal exminister zdravotníctva.