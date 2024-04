Banskobystrickému kraju hrozí kríza, stovky pacientov budú bez pľúcnych lekárov (video)

O urgentnom nedostatku pľúcnych lekárov v Banskobystrickom kraji v stredu na tlačovej konferencii informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. Ako konštatoval, v krátkom čase v kraji zaniknú dve pneumologické ambulancie bez náhrady – v Banskej Bystrici a v Lučenci.

Situáciu je podľa župana potrebné riešiť, aby pacienti nezostali bez prístupu k liekom, lekárom a lekárkam. Pre ministerstvo zdravotníctva vypracovali sadu návrhov na riešenie aktuálnej situácie.

Končia pre vysoký vek

„V najbližších týždňoch sa zavrú dve pneumologické ambulancie v Banskej Bystrici a v Lučenci. Dôvodom je vek jednotlivých lekárov, lekár aj lekárka sú vo veku nad 70 rokov a z fyzických dôvodov už nemôžu ďalej ordinovať,“ popísal župan s tým, že minimálna sieť, o ktorej hovorí vyhláška, nie je naplnená.

Sieť ambulancií je podľa Luntera tá prvá nárazníková zóna pre pacientov a keď ona nefunguje, tak sa liečba ľudí odkladá, ľudia predčasne zomierajú a preťažujú sa nemocnice.

Pacienti ostanú bez lekárov

Kraj prevádzkuje jednu takúto pľúcnu ambulanciu v Detve.

„Preto veľmi dobre vieme, aká je situácia v tomto segmente a vieme, prečo sa žiadny pneumológ nehrnie do tohto odvetvia a prečo sledujeme kontinuálny úpadok. Naša ambulancia, ktorá v Detve slúži od rána do večera, nám v krajskom rozpočte tvorí mesačne stratu 1 700 eur. V tom vôbec nie sú započítané kapitálové výdavky, ktoré by sa mali odpisovať, pretože to robíme z vlastných zdrojov. Zvládame to iba vďaka tomu, že máme sieť ambulancií a prenášame zisky zo ziskových ambulancií práve do tohto segmentu pneumológie,“ objasnil predseda a dodal, že „toto normálny pneumológ, ktorý má mať založenú ambulanciu, jednoducho nevie a nemôže robiť“.

„V najbližších týždňoch tu vznikne situácia a hrozba, že doslova stovky pacientov týchto dvoch aktuálnych pneumológov zostanú bez zdravotnej starostlivosti,“ doplnil Lunter a konkretizoval, že ide napríklad o astmatikov a pacientov, pre ktorých je to život ohrozujúce.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vypracovali šesť bodov

Vedenie BBSK v spolupráci so zástupcami lekárov-pneumológov, Rooseveltovej nemocnice, zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vypracovalo pre ministerstvo zdravotníctva sadu návrhov na riešenie aktuálnej situácie.

Ako uviedol župan Lunter, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková mu telefonicky potvrdila, že sa touto témou bude zaoberať. Ide o zmeny v legislatíve, vo vyhláškach, ale aj o zmeny vo financovaní.

Kraj v spolupráci s partnermi pre ministerstvo vypracoval šesť bodov, medzi ktorými je napríklad predĺženie platnosti odporučenia špecialistu na predpis liekov všeobecným lekárom zo šiestich na 12 mesiacov, alebo rozšírenie kompetencií pre všeobecných lekárov a sledovanie chronických pneumologických diagnóz stabilizovaných pacientov.

Dofinancovanie ambulantného sektora

Diskutovaný bol aj bod dofinancovanie ambulantného sektora ako celku s prihliadnutím na pneumologické ambulancie, v ktorom sa hovorí aj o možnom zavedení čiastočných úhrad pacientmi. „Ide o riešenia, ktoré nie sú ideálne, ide o riešenia, ktoré si vyžaduje aktuálny stav,“ uviedol riaditeľ odboru zdravotníctva BBSK Martin Caudt.

Podľa Caudta je úbytok pneumológov kontinuálny, pričom počet respiračných ochorení nástupom COVID-19 rapídne stúpol a nárast pacientov je veľký.

Nepriaznivý stav potvrdil aj primár oddelenia pneumológie a ftizeológie Rooseveltovej nemocnice Michal Urda, podľa ktorého je tendencia taká, že aj ich kapacity sa napĺňajú.

„Pravdepodobne nebudeme schopní prebrať pacientov z regiónov, kde títo odborníci chýbajú,“ uviedol primár a ocenil snahu BBSK riešiť túto situáciu.