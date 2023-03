Zdravotníctvo je tesne pred kolapsom, chýbajú všeobecní lekári a Droba by Rázsochy postavil inde (video)

Zdravotníctvo je tesne pred kolapsom, upozornil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrejom Lunterom.

Podľa Drobu je situácia v zdravotníctve naozaj zlá, nefunguje komunikácia ani procesy a sľuby, ktoré dostala samospráva a občania zostávajú iba sľubmi. „Už pár mesiacov sú v neistote zdravotníci, nemocnice, ale najmä pacienti,“ poznamenal Droba.

Alarmujúci je nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov, ale aj nezmyslené poplatky pre pacientov.

Nemáme ministra

Lunter upozornil, že nasledujúce týždne budú pre slovenské zdravotníctvo kľúčové, najmä preto, že podľa zákona majú do 31. marca padať zásadné rozhodnutia. „Pritom, ako majú padať zásadné rozhodnutia však nemáme ministra,“ upozornil banskobystrický župan.

Ako dodal, v minulosti mali viaceré pripomienky k tomu, ako ministerstvo rieši reformu zdravotníctva, po čom bolo 16. februára zvolané rokovanie s bývalým ministrom Vladimírom Lengvarským. „Na tomto stretnutí padli dôležité prísľuby, ktorým sme dôverovali,“ poznamenal Lunter.

Prvým bol podľa Luntera prísľub, že všetky funkčné doplnkové programy v jednotkách budú zachované a že ľudia sa nemusia obávať, že v jednotlivých regiónoch prídu o dostupnú zdravotnú starostlivosť. „Dostali sme tiež prísľub, že informácie o tom, aká situácia bude v nemocniciach a aké programy budú poskytované, budú známe do 31. marca,“ uviedol Lunter.

Nedostatok ambulancií

Tretím prísľubom podľa neho bolo, že predtým, ako ministerstvo zverejní tieto programy, budú o nich rokovať so samosprávami. „Dnes nemáme ministra a ja sa pýtam, na koho sa máme s týmito kľúčovými témami obrátiť,“ doplnil.

Ďalším problémom je podľa samosprávy nedostatok ambulancií. „Revitalizácia ambulantného sektoru a vznik nových ambulancií je prvým predpokladom pre všetky väčšie štrukturálne zmeny a reformy v nemocničnej sieti,“ uviedol Droba a pripomenul, že nadpolovičná väčšina lekárov v kraji je vo veku 60 a viac rokov.

„Na to, aby sme vedeli fungovať, potrebujeme prilákať nových lekárov, a na to, aby prišli, im potrebujeme dať podmienky, na základe ktorých to bude pre nich dostatočne atraktívne,“ dodal s tým, že bez revitalizácie ambulancií môžu desaťtisíce ľudí zostať bez dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Nemocnica Rázsochy

K téme nemocnice Rázsochy Droba uviedol, že takáto nemocnica je potrebná, avšak nie v lokalite, ktorá bola plánovaná. Podľa Drobu by mala byť na východe mesta, keďže ide o koncovú celoslovenskú nemocnicu, ktorá potrebuje napojenie na hlavnú dopravnú tepnu D1.

Ako vhodnú lokalitu navrhol oblasť pri Rači, prípadne Vajnoroch. Ako dodal lekár BSK Tomáš Szalay, nemocnica Rázsochy je príliš komplexný projekt na to, aby mohol byť ukončený počas jedného volebného obdobia, preto jeho výstavba stagnuje.

„Projekt Rázsochy je momentálne neuchopiteľný, nevieme ako vyzerá, nebol verejne predstavený,“ dodal Szalay s tým, že je férové si pripustiť, že Rázsochy do roku 2026 nestihnú.