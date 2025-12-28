Nitriansky kraj zrekonštruoval polikliniku v Šali, v novom roku ho čaká výstavba detského hospicu na Čermáni

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrealizoval v roku 2025 viaceré investície v oblasti zdravotníctva, najväčšou bola rekonštrukcia krajskej polikliniky v Šali za viac ako 650-tisíc eur. Ešte začiatkom roka sa Nitrianskej župe podarilo to, po čom mnohí obyvatelia Šale, priľahlého regiónu a spádových oblastí mesiace volali – obnovenie detskej lekárskej pohotovosti.
Modernizácia prístrojového vybavenia
Šaľa ju stratila po vypršaní licencie udelenej ministerstvom zdravotníctva. Na jej prevádzku kraj navýšil rozpočet Polikliniky NSK Šaľa, aby mohla túto užitočnú službu pre ľudí prevádzkovať. V župnej poliklinike v Topoľčanoch začali pripravovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strechy a kúrenia.
Na podporu a rozvoj zdravotníctva prerozdelil NSK v tomto kalendárnom roku takmer štvrť milióna eur formou dotácií. Okrem náročných rekonštrukcií dbá župa aj na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všeobecných a špecializovaných ambulanciách.
Topoľčianska nemocnica oslavuje 140 rokov existencie, za sebou má významné investície aj historické míľniky
Jedným z prostriedkov takéhoto zvyšovania kvality služieb je modernizácia ich prístrojového vybavenia na diagnostiku a prevenciu. Pre Nitriansky kraj bola Ministerstvom zdravotníctva SR vyčlenená alokácia v sume takmer 3,5 milióna eur.
Posilnenie schopnosti žiakov
Mestská poliklinika v Šuranoch získala ako jediná v Nitrianskom kraji nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci budovania Regionálneho centra integrovanej starostlivosti.
Toto centrum v hodnote takmer tri milióny eur vznikne vďaka príspevku z Programu Slovensko a zo štátneho rozpočtu. V rámci takzvaných mäkkých projektov sa Nitrianska župa v roku 2025 pochválila zriadením cvičnej lekárne v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Nitre.
Slúži pre odborné vyučovanie a posilnenie schopnosti žiakov rozvíjať teoretické vedomosti aj odborné zručnosti v manipulácii s liečivami, zdravotníckymi pomôckami a v komunikácii s pacientom v simulovaných podmienkach.
Tento moderný priestor je určený pre študijné odbory farmaceutický laborant a farmaceutická laborantka. V júni krajské zastupiteľstvo schválilo Memorandum o spolupráci s mestom Šurany a ďalšími 22 obcami v regióne.
Nový detský hospic na Čermáni
„Zabezpečíme tak dostupnejšie, ľahšie prepojené a adresnejšie sociálno-zdravotné služby pre obyvateľov. Súčasťou projektu je aj nová pracovná skupina zložená zo zástupcov obcí, kraja, zdravotníkov, poskytovateľov služby aj odborníkov. Tá koordinuje také činnosti, ako je zavedenie terénnych sestier, telemedicíny, poradenstva a objednávacích systémov,“ vysvetlil zámer projektu predseda NSK Branislav Becík.
Jedným z najvýznamnejších projektov, ktorého kontúry už zadefinovala zverejnená architektonická štúdia, je výstavba nového detského hospicu v areáli Zariadenia sociálnych služieb Borinka v Nitre na Čermáni.
Vianočný nápor na pohotovostiach? S ľahšími zdravotnými problémami vám pomôžu aj na diaľku
Pôjde o prvé zariadenie tohto typu nielen na území kraja, ale vôbec na Slovensku. Národný projekt v hodnote približne päť miliónov eur bude financovaný z eurofondov a jeho prevádzka bude hradená z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
„Sme morálne povinní urobiť všetko preto, aby deti, ktoré bojujú s ťažkou diagnózou čo najmenej trpeli a mohli dožiť v dôstojných podmienkach v starostlivosti ľudí s maximálnym pochopením a ľudskosťou,“ povedal župan Becík. Kapacita zariadenia počíta s približne 15 lôžkami. Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2026.