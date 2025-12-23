Pellegrini podporuje výstavbu novej detskej nemocnice, Šaško hovorí o kľúčovej úlohe na budúci rok  - VIDEO

Projekt by mal nabrať konkrétnejšie kontúry v budúcom roku.
Prezident Pellegrini: Vianočná vizita na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH a LFUK
Prezident Peter Pellegrini maximálne podporuje projekt novej centrálnej detskej fakultnej nemocnice, ktorá by mohla vyrásť v susedstve novej univerzitnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch.

Ako povedal v utorok pri príležitosti návštevy Národného ústavu detských chorôb, pevne verí, že v novom roku minister zdravotníctva Kamil Šaško predstaví konkrétne kontúry projektu.

Pevne verím, že budúci rok bude rokom dobrých správ,“ skonštatovala hlava štátu s tým, že novú nemocnicu by si zaslúžili detskí pacienti, ako aj zdravotnícky personál, ktorý je už dnes možné označiť za špičkový.

Minister Šaško v tejto súvislosti zdôraznil, že projekt novej detskej nemocnice je jedna z kľúčových úloh jeho rezortu na budúci rok. „Ja chcem potvrdiť, že sme pripravení. Samozrejme, budeme o tom viesť ešte aj politické rokovania ale po vecnej, odbornej a projektovej stránke sme pripravení,“ vyhlásil Šaško. Doplnil, že takto o rok by sme mali byť „o veľký kus bližšie“ k novej špičkovej detskej nemocnici.

