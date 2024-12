SaS vyzýva koaličných poslancov, aby odmietli „rukojemnícky“ zákon trestajúci lekárov - VIDEO

SaS ostro kritizuje spôsob, akým vláda Roberta Fica rieši aktuálnu krízu v zdravotníctve. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling vyzýva poslancov koalície, aby nehlasovali za vládny zákon, ktorý by mohol poslať lekárov odmietajúcich prísť do práce až na rok do väzenia.

„Žiadne ďalšie rokovanie, len represia, zastrašovanie a vyhrážky. Toto má byť riešenie na 3 300 výpovedí lekárov,“ vyhlásil Gröhling na tlačovej konferencii.

Fico na zdravotníctvo absolútne kašle

SaS upozorňuje na to, že v čase, kedy je zdravotníctvo 22 dní pred kolapsom, premiér Robert Fico uprednostnil zahraničnú cestu do Brazílie. „Robert Fico na zdravotníctvo absolútne kašle a celú zodpovednosť hádže na Hlas,“ kritizoval Gröhling.

SaS tiež upozorňuje na to, že strana Smer 13 rokov riadila zdravotníctvo a doviedla ho do stavu, kedy si ľudia nosia do nemocnice toaletný papier a skladajú sa na novorodenecké oddelenie.

Poslanec SaS Tomáš Szalay zdôrazňuje potrebu pokračovania v rokovaniach namiesto prijímania silových zákonov, ktoré prehlbujú frustráciu medzi lekármi a môžu viesť k ich odchodu zo Slovenska. „Takéto riešenie nezvýši nadšenie lekárov zo slovenského zdravotníctva,“ dodal.

Tvrdé opatrenia nie len pre lekárov

Poslankyňa Janka Bittó Cigániková varuje, že pripravovaný zákon by tvrdé opatrenia uvalil nielen na lekárov, ale aj na široký zdravotnícky personál, ktorý už v súčasnosti čelí zložitým pracovným podmienkam.

SaS vyzýva poslancov koalície, aby sa postavili proti „rukojemníckemu“ zákonu, ktorý by trestal zdravotníkov. „Milí poslanci, keď dokážete zablokovať parlament a postaviť si hlavu kvôli zákonu o športe, teraz máte príležitosť, aby ste sa vzbúrili proti tomuto rukojemníckemu zákonu,“ apeluje na záver Gröhling.