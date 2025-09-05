S príchodom jesene opäť stúpa výskyt ochorenia COVID-19. Ako sa môžete pred nákazou chrániť?

Po lete, ktoré bolo charakteristické zvýšeným pohybom obyvateľstva, účasťou na podujatiach a častým pobytom v klimatizovaných priestoroch, sa výskyt ochorenia covid-19 na Slovensku opäť zvyšuje. Odborníci upozorňujú, že vírus SARS-CoV-2 zostáva prítomný v populácii, vyvíja sa a šíri najmä v období zníženej obozretnosti.
Dáta z lekární
Na nárast záujmu o testovanie poukazujú aj dáta z lekární. V sieti Dr. Max predaj antigénových testov stúpol z 1121 kusov v poslednom júlovom týždni na 2857 kusov v závere augusta. Hoci tieto čísla nedosahujú úroveň zo začiatku roka, keď sa týždenne predávalo vyše 5000 testov, signalizujú zvýšenú pozornosť verejnosti voči respiračným príznakom.
Podľa prevádzkovateľa boli zabezpečené zásoby testov a liečiv v očakávaní jesenného nárastu prípadov. Odborní pracovníci zdravotníckych zariadení a lekární upozorňujú, že k ochrane pred infekciou môžu prispieť jednoduché a overené opatrenia.
Registrácia na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19 je už spustená
V prípade výskytu príznakov ako únava, kašeľ, nádcha či zvýšená teplota, sa odporúča zostať doma a obmedziť kontakt s inými osobami. Dôležité je pravidelné umývanie rúk, najmä po návrate z verejných miest.
Ochrana zdravia a uzavreté priestory
V uzavretých priestoroch s vyššou koncentráciou ľudí sa odporúča zabezpečiť vetranie. V situáciách so zvýšeným rizikom nákazy, ako sú návštevy zdravotníckych zariadení, môže byť vhodné nosenie respirátora.
V súvislosti s ochranou zdravia sa odborníci zhodujú, že významnú úlohu zohráva stav imunitného systému. Jeho podpora spočíva v racionálnej strave, dostatočnom príjme vitamínov a minerálov, pravidelnom spánku a minimalizácii stresových faktorov.
Odporúčania pre rizikové skupiny
Pre rizikové skupiny, medzi ktoré patria starší ľudia, pacienti s chronickými ochoreniami a zdravotníci, zostáva aktuálna možnosť preočkovania. V prípade, že posledná dávka vakcíny bola podaná pred viac ako šiestimi mesiacmi, odporúča sa registrácia na očkovanie adaptovanou vakcínou Comirnaty LP.8.1 prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií.
Súbežne prebieha aj očkovanie bez registrácie dostupnou vakcínou Comirnaty JN.1. Zoznam očkovacích miest je dostupný na oficiálnom webe Ministerstva zdravotníctva SR.
Zdravotnícke autority zároveň pripomínajú, že osoby s príznakmi ochorenia by sa mali vyhýbať kontaktu s najzraniteľnejšími skupinami – najmä seniormi, dojčatami a ľuďmi s oslabenou imunitou. Takýto prístup môže prispieť k zníženiu rizika komplikácií v prípade šírenia infekcie v populácii.