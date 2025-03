Infektológ Sabaka vyvracia tvrdenia Kotlára. Vakcíny proti COVID-19 nemenia DNA a ani nebránia deleniu buniek

Nestávame sa geneticky modifikovanými organizmami, ubezpečuje infektológ Peter Sabaka.

Reagoval tak na slová splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ktorý vyjadril obavy týkajúce sa vakcín proti ochoreniu COVID-19. Kotlár totiž tvrdil, že vakcíny robia z ľudí geneticky modifikovaný organizmus a tiež, že obsahuje S proteín, ktorý zabraňuje deleniu buniek. Informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„Nie je pravdou, že by sa genetická informácia obsiahnutá vo vakcínach na báze mRNA nejakým spôsobom začleňovala do nášho genetického kódu. Práveže je upravená tak, aby sa tak nedialo,“ ozrejmil Sabaka s tým, že dôkazy nie sú a ani to nebolo preukázané.

S proteín je podľa infektológa Sabaku zložkou každého koronavírusu, teda aj tých, čo spôsobujú bežnú nádchu a sú tu s nami stovky rokov. „Nejaké veľké zdravotné riziká spojené, že by bol človek krátkodobo vystavený S proteínu sa nepreukázali a nie sú ani veľmi predpokladané,“ dodal.

Najviac testované vakcíny

Sabaka tiež dôraznil, že vakcíny proti COVID-19 patria medzi najviac testované vakcíny v histórii a ubezpečil verejnosť, že nie je dôvod na obavy. Sám sa dal zaočkovať aj v tomto roku a nebojí sa žiadnych nežiaducich účinkov.

„Popredné vedecké a medicínske autority, popredné medzinárodné odborné spoločnosti, európske regulačné úrady, americký regulačný úrad, títo všetci v zhode tvrdia, že vakcíny na podklade mRNA technológie sú v prevencii ochorenia COVID-19 úspešné a bezpečné. Buď majú pravdu, alebo sa teda mýlia a my sme na Slovensku prišli ako prví na to, že tieto vakcíny na podklade mRNA sa majú zakázať. A to považujem za menej pravdepodobné,“ uviedol infektológ pre televíziu.

Chorobnosť u zaočkovaných nestúpne

Sabaka poprel aj Kotlárove tvrdenia, že u zaočkovaných ľudí by mala stúpnuť chorobnosť, vyšší výskyt tumorov, onkologických ochorení či srdcovo-cievnych ochorení. Potvrdili to viaceré štúdie, ktoré boli realizované na tisícoch a desaťtisícoch ľudí. Vakcíny na báze mRNA sú bezpečné a nespôsobujú cievne mozgové príhody, infarkty, embólie a trombózy.

„Je to nereálne, pretože dnes máme dôkazy z klinických štúdií, ktoré sledovali výskyt takýchto možných komplikácií po očkovaní na podklade mRNA vakcín. Tie štúdie prebiehali tak, že buď sa porovnávala očkovaná a neočkovaná populácia, alebo sa porovnávala tá istá populácia pred a po očkovaní. Zisťovalo sa s akou pravdepodobnosťou sa u nich vyskytujú tieto príhody, napríklad cievne mozgové príhody, embólie. Zistilo sa, že tieto príhody sa po očkovaní nevyskytujú vo väčšej miere alebo sa vyskytujú v menšej miere, ako u tých neočkovaných alebo pred očkovaním,“ vysvetlil Sabaka.

Infektológ ešte doplnil, že práve ochorenie COVID-19 zvyšuje pravdepodobnosť toho, že pacient dostane mozgovú cievnu príhodu, trombózu či embóliu. Očkovanie tak zabraňuje ochoreniu COVID-19 a aj komplikáciám, ktoré by mohol spôsobiť.