Zdravie dieťaťa sa nezačína tehotenským testom: Kľúčové sú mesiace pred počatím, hovorí lekárka - ROZHOVOR

Dve čiarky na teste sú pre mnohých začiatkom príbehu o rodičovstve a veľkých plánov. Mnohé páry moment počatia vnímajú aj ako štartovaciu čiaru a práve od tohto dňa ženy začínajú jesť lepšie, viac spať, užívať vitamíny. Lenže biológia funguje inak – naše telo si nepamätá len posledné dni, ale celé mesiace, niekedy roky späť.
A práve to, čo ste robili ešte pred otehotnením má rozhodujúci vplyv na to, aké podmienky dostane nový život hneď na začiatku. A to platí tak ako pre ženy, tak aj pre mužov. Kvalita spermií a vajíčok sa podpisuje pod zdravie budúceho dieťaťa ešte skôr, než vôbec dôjde k počatiu.
„Mnohí ľudia vstupujú do obdobia plánovania tehotenstva už so skrytými deficitmi alebo zvýšenými nárokmi organizmu,“hovorí MUDr. Veronika Babic a dodáva, že skutočná strava a kvalitné makronutrienty a mikronutrienty sú v tomto období kľúčové. Napriek tomu sa príprava na tehotenstvo často zredukuje na kyselinu listovú.
Do komplikovanej rovnice prípravy na tehotenstvo vstupujú okrem stravy aj iné faktory ako chronický stres, dlhodobý zápal, hormonálna nerovnováha či nedostatok regenerácie – faktory, ktoré nemusia spôsobovať výrazné symptómy, ale postupne znižujú kvalitu pohlavných buniek.
V rozhovore s lekárkou sa dozviete aj:
- čo robiť, keď sa nedarí otehotnieť
- prečo kvalita vajíčok a spermií rozhoduje
- či stačí kyselina listová
- ktoré „tiché“ faktory znižujú plodnosť
- ako stres a zápal poškodzujú pohlavné bunky
- čo jesť pred počatím
- kedy majú výživové doplnky zmysel
- ako plodnosť ovplyvňujú toxíny z prostredia
- prečo sú alkohol, fajčenie a vaping problém už pred tehotenstvom
- aké vyšetrenia má zmysel absolvovať
- prečo riešiť hormóny
MUDr. Veronika Babic je lekárka funkčnej medicíny, špecialistka na optimalizáciu zdravia, dlhovekosť a biologické omladenie tela a tváre.
Prečo sú mesiace pred počatím také kľúčové pre kvalitu vajíčok a spermií?
Mesiace pred počatím sú kľúčové preto, že v tomto období prebiehajú rozhodujúce biologické procesy dozrievania pohlavných buniek. Vajíčko aj spermia síce nesú genetickú informáciu, ale to, ako sa tieto gény budú správať, je výrazne ovplyvnené vnútorným prostredím tela – hormonálnou rovnováhou, stavom výživy, mierou zápalu, stresom či kvalitou mitochondrií. Práve toto obdobie určuje, v akých podmienkach bunka dozrieva a s akým „štartovacím nastavením“ vstupuje do počatia.
Zároveň nejde len o samotné oplodnenie, ale o prvé programovanie budúceho vývoja dieťaťa. Epigenetické nastavenie – teda to, ktoré gény sa zapnú a ktoré utlmia – sa formuje ešte pred tehotenstvom. Preto má životný štýl, zdravie a vnútorná rovnováha oboch partnerov v mesiacoch pred počatím oveľa väčší význam, než si verejnosť často uvedomuje. Pozitívny tehotenský test je už len výsledkom procesov, ktoré sa začali dávno predtým.
Ako dlho sa vajíčko a spermia „vyvíjajú“ a čo všetko ich počas tohto obdobia môže ovplyvniť?
Vývoj pohlavných buniek nie je okamžitý proces. Vajíčko je v tele ženy prítomné dlhodobo, už od narodenia, no jeho kvalita a finálne dozrievanie sú najvýraznejšie ovplyvňované v posledných 6 až 12 mesiacoch pred ovuláciou. Práve toto obdobie je z hľadiska prípravy na tehotenstvo najkritickejšie, pretože odráža celkový stav organizmu ženy – hormonálnu rovnováhu, stav výživy, mieru stresu či prítomnosť zápalu.
Spermie sa u mužov vyvíjajú približne 2 až 3 mesiace. To znamená, že stav mužského organizmu v tomto časovom okne má priamy vplyv na kvalitu spermií, ktoré sa môžu zúčastniť oplodnenia. Počas tohto obdobia na pohlavné bunky pôsobí celý rad faktorov – od výživy a spánku až po stres, toxickú záťaž a celkovú metabolickú rovnováhu.
Je pravda, že životný štýl spred niekoľkých mesiacov sa môže preniesť až na dieťa?
Áno, je to pravda – a dnes už aj vedecky veľmi dobre podložená. Nejde pritom o to, že by sa „prenášali“ konkrétne zvyky, ale o to, že životný štýl rodičov v mesiacoch pred počatím ovplyvňuje epigenetické nastavenie pohlavných buniek. To znamená, že sa určuje spôsob, akým sa gény dieťaťa budú v budúcnosti zapínať alebo vypínať, hoci samotná DNA zostáva rovnaká.
Telo rodičov vníma výživu, stres, zápal, hormonálnu rovnováhu či mieru preťaženia ako informáciu o svete, do ktorého sa dieťa rodí. Táto informácia sa následne premietne do kvality vajíčka a spermií a ovplyvňuje napríklad metabolizmus, imunitu či odolnosť dieťaťa ešte skôr, než dôjde k samotnému tehotenstvu. Práve preto má obdobie pred počatím taký hlboký význam – je to čas, kedy sa tvorí základ budúceho zdravia, nie len samotného tehotenstva, ale aj ďalších rokov života dieťaťa.
Koľko mesiacov pred otehotnením by mali ľudia spozornieť?
Ak by sme mali hovoriť o kritickom období, minimom sú približne tri mesiace pred plánovaným počatím, pretože to zodpovedá vývojovému cyklu spermií a zároveň záverečným fázam dozrievania vajíčka. To je časové okno, v ktorom má zmena životného štýlu už priamy biologický vplyv na bunky, ktoré sa môžu podieľať na počatí.
Z pohľadu dlhodobej prípravy je však ideálne vnímať prípravu na tehotenstvo skôr ako postupné naladenie organizmu na počatie než presný termín. U žien, ktoré riešia hormonálnu nerovnováhu, chronický stres, zápal či vyčerpanie organizmu, môže mať význam začať aj výrazne skôr. Nejde pritom o snahu dosiahnuť ideálny stav alebo vytvárať na seba tlak, ale o vedomé vytvorenie vnútorného prostredia, v ktorom má nový život čo najlepší štart.
Je kyselina listová skutočne postačujúca príprava na tehotenstvo?
Kyselina listová je dlhodobo vnímaná ako základný doplnok v príprave na tehotenstvo, no je dôležité rozlišovať medzi jej syntetickou formou a prirodzenými formami folátov, ktoré sa nachádzajú v potravinách. Syntetická kyselina listová nie je chemicky totožná s formami folátu, s ktorými telo prirodzene pracuje a u časti populácie nemusí byť efektívne spracovaná. Z dlhodobého hľadiska preto nestačí vnímať prípravu na tehotenstvo len cez jeden vitamín. Oveľa dôležitejšie je, aby bol príjem folátov a ďalších kľúčových živín súčasťou kvalitnej, pestrej stravy, ktorá poskytuje telu prirodzené a biologicky dostupné formy látok. Výživa by mala tvoriť základ, ku ktorému sa doplnky prípadne cielene pridávajú, nie naopak.
Čo by mala obsahovať strava ženy a muža, ktorí sa pripravujú na rodičovstvo?
Strava v období prípravy na rodičovstvo by mala predovšetkým podporovať stabilné vnútorné prostredie tela, nie byť o extrémoch či módnych trendoch. Základom je skutočná, výživná strava bohatá na kvalitné bielkoviny, zdravé tuky, minerály a mikroživiny, ktoré sú nevyhnutné pre hormonálnu rovnováhu, tvorbu energie a správne delenie buniek. Dôležitá je aj pravidelnosť a schopnosť tela živiny nielen prijať, ale aj dobre spracovať.
Rovnako podstatné je to, čo v strave chýba alebo prevažuje – nadbytok cukru, ultra-spracovaných potravín, alkoholu či chronické prejedanie vytvárajú zápalové prostredie, ktoré kvalitu pohlavných buniek znižuje. U mužov sa výživa často podceňuje, pritom má zásadný vplyv na kvalitu spermií. Príprava na rodičovstvo nie je o špeciálnych „tehotenských“ potravinách, ale o návrate k strave, ktorá telu poskytuje signál bezpečia, stability a dostatku.
Ktoré výživové nedostatky vidíte u párov najčastejšie?
Najčastejšie vidím kombináciu viacerých skrytých nedostatkov, nie jeden izolovaný problém. Veľmi častý je nízky príjem alebo zlá využiteľnosť kľúčových mikroživín, ktoré sú nevyhnutné pre hormonálnu rovnováhu, tvorbu energie a správne delenie buniek. Navonok môžu ľudia pôsobiť zdravo, no ich organizmus funguje v režime dlhodobého deficitu alebo kompenzácie.
Zároveň sa často podceňuje stav trávenia a vstrebávania – teda schopnosť tela živiny reálne využiť. Aj kvalitná strava nemusí viesť k optimálnemu zásobeniu buniek, ak je prítomný chronický stres, zápal alebo narušená črevná rovnováha. Práve preto sa na prípravu na tehotenstvo pozerám komplexne a nie len cez zoznam vitamínov či doplnkov.
Sú výživové doplnky nutnosťou alebo sa dá všetko dohnať stravou?
V ideálnych podmienkach by mala byť kvalitná strava základom a prvou voľbou. Realita dnešného života je však taká, že mnohí ľudia vstupujú do obdobia plánovania tehotenstva už s určitým vyčerpaním, skrytými deficitmi alebo zvýšenými nárokmi organizmu. V takých prípadoch môžu byť výživové doplnky cielenou a dočasnou podporou, nie náhradou stravy.
Kľúčové je, aby doplnky neboli používané plošne alebo náhodne. Bez pochopenia individuálneho stavu môžu byť neúčinné alebo dokonca kontraproduktívne. Príprava na tehotenstvo nie je o tom „brať čo najviac“, ale o tom vytvoriť rovnováhu a podporiť telo presne tam, kde to potrebuje. Preto vždy zdôrazňujem, že doplnky majú zmysel len ako súčasť širšieho, premysleného prístupu.
Ktoré faktory môžu poškodzovať plodnosť a ľudia si to ani neuvedomujú?
Veľká časť faktorov, ktoré ovplyvňujú plodnosť, pôsobí dlhodobo a nenápadne. Často ide o chronický stres, ktorý je dnes považovaný za „normálny“, no z biologického hľadiska udržiava telo v režime prežitia, nie regeneračných a reprodukčných procesov. Podobne pôsobí dlhodobý nízkostupňový zápal, hormonálna nerovnováha či nedostatok regenerácie – faktory, ktoré nemusia spôsobovať výrazné symptómy, ale postupne znižujú kvalitu pohlavných buniek.
Ďalším často prehliadaným vplyvom je prostredie, v ktorom žijeme – chemické látky v kozmetike, čistiacich prostriedkoch, plastoch či potravinách, ako aj dlhodobé vystavenie umelému svetlu a narušený cirkadiánny rytmus. Telo si na tieto záťaže zvykne, no reprodukčný systém na ne reaguje veľmi citlivo. Plodnosť tak často nepoškodí jeden dramatický faktor, ale súčet drobných, dlhodobo pôsobiacich vplyvov, ktoré si ľudia ani neuvedomujú.
Ako veľký problém je alkohol, fajčenie či vaping ešte pred tehotenstvom?
Alkohol, fajčenie aj vaping predstavujú problém už v období pred počatím, nie až počas samotného tehotenstva. Tieto látky zvyšujú oxidačný stres, zaťažujú pečeň a narúšajú hormonálnu rovnováhu, čo má priamy vplyv na kvalitu vajíčok aj spermií. Keďže pohlavné bunky dozrievajú niekoľko mesiacov, ich poškodenie sa môže „preniesť“ až do momentu oplodnenia.
Často sa podceňuje najmä vplyv u mužov – alkohol, nikotín aj používanie elektronických cigariet môžu znižovať pohyblivosť a genetickú stabilitu spermií. Nejde pritom o moralizovanie ani o dokonalosť, ale o pochopenie biologickej reality: čím menej toxickému stresu je organizmus v období pred počatím vystavený, tým lepšie podmienky vytvára pre zdravý začiatok nového života.
Prečo sa o príprave na tehotenstvo stále hovorí najmä v súvislosti so ženami, keď sa zistilo, že rovnako kľúčová je aj kvalita spermií?
Historicky sa príprava na tehotenstvo aj liečba neplodnosti sústreďovali najmä na ženy, pretože práve ženské telo tehotenstvo „nesie“ a je viditeľnejšie sledované. Medicína sa dlhé roky zameriavala na hormonálnu reguláciu cyklu, ovuláciu a schopnosť donosiť plod, zatiaľ čo mužský faktor zostával v pozadí, často zjednodušený len na základný spermiogram.
V praxi však veľmi často vidím, že pri tzv. klasickej liečbe neplodnosti sa farmakologická záťaž kladie takmer výlučne na ženu, zatiaľ čo kvalita spermií zostáva nedostatočne riešená alebo dokonca komunikovaná. Nie je výnimkou, že muž má výrazne poškodené spermie alebo znížené množstvo spermií, no informácia sa bagatelizuje alebo sa automaticky smeruje k umelému oplodneniu. Tým sa stráca priestor na skutočnú prípravu oboch partnerov a na riešenie príčin, nie len dôsledkov.
Čo by ste odkázali párom, ktoré majú pocit, že robia všetko správne, no napriek tomu sa nedarí? Ako pracovať so sklamaním?
Párom v tejto situácii by som v prvom rade odkázala, že ich skúsenosť nie je zlyhaním ani dôkazom, že „niečo robia zle“. Veľmi často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa starajú o stravu, pohyb aj základné zdravie, no telo sa napriek tomu nachádza v stave dlhodobého tlaku, vyčerpania alebo nerovnováhy, ktorú si navonok ani neuvedomujú. Plodnosť je citlivý biologický proces a niekedy práve neviditeľné faktory rozhodujú viac než tie zjavné.
Práca so sklamaním začína pochopením, že telo nefunguje proti nám, ale snaží sa nás chrániť. Namiesto ďalšieho zvyšovania tlaku je často dôležité zmeniť perspektívu – spomaliť, hľadať súvislosti a dopriať telu čas a bezpečné podmienky. Aj vtedy, keď cesta trvá dlhšie, má zmysel ju vnímať ako proces obnovy zdravia oboch partnerov, nielen ako snahu dosiahnuť jeden konkrétny výsledok.
Aké preventívne vyšetrenia by ste odporučili ešte pred samotným snažením sa o dieťa?
Ešte pred samotným snažením sa o dieťa považujem za rozumné urobiť si základný prehľad o celkovom stave organizmu. Patrí sem najmä základné krvné vyšetrenie – biochemické a hematologické parametre, ktoré napovedia o metabolickom zdraví, zásobách živín, funkcii pečene, obličiek či o prítomnosti zápalu. Ide o jednoduchý, no často veľmi výpovedný krok, ktorý dokáže odhaliť skryté nerovnováhy ešte skôr, než sa začnú riešiť dôsledky.
Rovnako dôležité sú bežné preventívne vyšetrenia u gynekológa a urológa, vrátane kontroly reprodukčného zdravia oboch partnerov. Nemalo by ísť len o „formálne potvrdenie, že je všetko v norme“, ale o vedomý prístup k vlastnému zdraviu ešte predtým, než sa telo dostane do zvýšenej záťaže tehotenstva. Príprava na rodičovstvo sa týmto spôsobom stáva prevenciou, nie reakciou na problém.
Kedy je vhodné riešiť hormonálnu rovnováhu alebo skryté zdravotné problémy?
Ideálne je riešiť hormonálnu rovnováhu a skryté zdravotné problémy ešte pred samotným snažením sa o dieťa, nie až vtedy, keď sa objavia ťažkosti s otehotnením. Hormonálny systém reaguje pomaly a potrebuje čas na stabilizáciu, najmä ak je organizmus dlhodobo vystavený stresu, zápalu alebo metabolickej nerovnováhe. Čím skôr sa tieto signály zachytia, tým prirodzenejšie a šetrnejšie sa s nimi dá pracovať.
V praxi však často vidím, že ľudia začnú riešiť hormóny až v momente, keď sa nedarí alebo keď sú už pod tlakom času. Pritom mnohé nerovnováhy existovali roky predtým, len neboli vnímané ako problém. Príprava na tehotenstvo je ideálnym obdobím na to, aby sa telo dostalo späť do rovnováhy bez stresu z výsledku a aby sa riešili príčiny, nie len ich dôsledky.
Prečo má zmysel myslieť na reprodukčné zdravie ešte skôr, než sa človek aktívne začne snažiť o dieťa?
Mnoho ľudí začne riešiť prípravu na tehotenstvo až v momente, keď sa rozhodnú, že „teraz je ten správny čas“. Lenže telo nefunguje na prepínač a reprodukčné zdravie nie je niečo, čo sa dá vyriešiť zo dňa na deň. Pre ženy aj mužov má veľký význam, v akom stave sa organizmus nachádza ešte pred tým, než vznikne konkrétny plán na dieťa – aj keď partner ešte nie je, alebo okolnosti nie sú definitívne jasné.
Myslieť na reprodukčné zdravie vopred neznamená, že sa človek musí hneď snažiť o tehotenstvo. Znamená to vnímať svoje telo ako niečo, čo si zaslúži dlhodobú starostlivosť. Takýto prístup vytvára rezervu, dáva telu čas na vyrovnanie možných dysbalancií a znižuje tlak v momente, keď sa rozhodnutie o dieťati stane aktuálnym – či už príde plánovane, alebo skôr, než sa pôvodne očakávalo.