Prečo je vám stále zima? 11 možných príčin, ktoré môžu prezradiť viac, ako si myslíte

Niektorí ľudia si zimu doslova užívajú – mínusové teploty, teplý čaj v ruke a útulný krb. No čo ak neustále cítite chlad, aj keď ostatní okolo vás nosia iba tričko? Ak patríte medzi tých, ktorým je zima aj pri bežnej izbovej teplote, môže to byť signál, že niečo nie je v poriadku. Prečo je vám teda stále zima? Prinášame vám odpovede na 11 najčastejších príčin, ktoré vás môžu prekvapiť.

Čo znamená intoleranciu chladu?

Predstavte si, že ste vo vyhriatej miestnosti, no vy stále musíte mať deku alebo extra vrstvu oblečenia. Intolerancia chladu je stav, kedy sa ľudia cítia chladnejšie ako ostatní. Všeobecná lekárka pre dospelých, MUDr. Anna Jablonovská vysvetľuje, že ide o veľmi častý problém: „Pacienti mi často hovoria, že ich partner alebo rodina sa sťažujú, že máme rozdielne ‚termostaty.’“ Inými slovami, je to pocit na teplotu okolia, ktorý sa odlišuje od ostatných. Prečo sa to deje? Poďme sa pozrieť na jednotlivé príčiny.

11 dôvodov, prečo je vám stále zima

1. Vek: Teplotná citlivosť prichádza s rokmi

Ako starneme, naše krvné cievy strácajú pružnosť a kapacitu efektívne rozvádzať teplo. Starší ľudia majú tendenciu cítiť sa chladnejšie, pretože ich obehový systém už nefunguje tak ako kedysi. Okrem toho sa zníži aj svalová hmota, čo znamená menej „vnútorného vykurovania“.

2. Úzkosť a stres: Neviditeľní nepriatelia tepla

Stres dokáže robiť divy – no v tomto prípade tie zlé. Keď sme v strese alebo trpíme úzkosťou, naše telo prejde do režimu „bojuj alebo uteč“. Krv sa presunie do životne dôležitých orgánov, aby nás chránila pred hrozbou, a preto máme aj studené ruky či nohy.

3. Autoimunitné ochorenia: Keď telo bojuje samo so sebou

Autoimunitné choroby, ako lupus či reumatoidná artritída, spôsobujú zápal v tele. Tento zápal zužuje cievy a znižuje prietok krvi, čo znamená, že ruky a nohy sú zvyčajne chladné. Pre ľudí s týmito ochoreniami je pocit chladu takmer každodennou súčasťou života.

4. Blokády v cievach: Skrytý problém obehového systému

Zúžené alebo upchaté tepny – napríklad pri periférnom arteriálnom ochorení – vedú k zníženému prietoku krvi do končatín. Toto ochorenie sa najčastejšie prejavuje pocitom chladu v nohách a rukách, ktorý môže sprevádzať aj bolesť.

5. Pohlavie: Prečo ženám býva chladnejšie?

Ženy sú na pocit chladu náchylnejšie z viacerých dôvodov. Majú prirodzene menej svalovej hmoty ako muži, a práve svaly sú dôležité pre udržiavanie telesného tepla. Okrem toho hormonálne výkyvy, napríklad počas menštruácie alebo tehotenstva, môžu zvýšiť ich citlivosť na chlad.

6. Nízky krvný tlak: Keď je obeh krvi pomalý

Ak máte nízky krvný tlak, váš krvný obeh sa spomalí, čo znamená, že sa dostane menej tepla do vašich končatín. Tento stav môže byť spôsobený rôznymi faktormi, vrátane dehydratácie alebo užívania liekov.

7. Lieky: Nečakaný vinník chladu

Niektoré lieky, najmä tie na riedenie krvi alebo antidepresíva, môžu ovplyvniť schopnosť tela regulovať teplotu.

8. Tehotenstvo: Keď telo pracuje za dvoch

Počas tehotenstva telo prechádza mnohými zmenami. Zadržiavanie tekutín a hormonálne výkyvy môžu spôsobiť dočasný pocit chladu, najmä v končatinách. Tento stav však nie je trvalý a po pôrode sa zvyčajne upravuje.

9. Štítna žľaza: Malý orgán s veľkým vplyvom

Štítna žľaza hrá kľúčovú úlohu v regulácii telesnej teploty. Ak trpíte hypotyreózou (nízkou funkciou štítnej žľazy), môže vás trápiť pocit chladu, únava a celková slabosť. Tento problém často vyžaduje medicínske riešenie.

10. Cievne ochorenia: Raynaudov syndróm

Raynaudov syndróm spôsobuje, že vaše cievy sa v chlade sťahujú, čo vedie k blednutiu a chladným rukám a nohám. Tento stav je častý u žien a môže byť spôsobený aj stresom alebo fajčením.

11. Nedostatok vitamínov: Keď telu chýba „palivo“

Nízka hladina železa alebo vitamínu B12 môže viesť k slabému krvnému obehu a následne k pocitu chladu. Železo je kľúčové pre tvorbu červených krviniek, ktoré rozvádzajú kyslík a teplo po tele.

Kedy vyhľadať lekára?

Ak je vám stále zima a tento pocit chladu sa spája s ďalšími príznakmi, ako je únava, slabosť alebo strata hmotnosti, môže ísť o vážnejší zdravotný problém. Lekár vám pomôže identifikovať príčinu a navrhnúť správnu liečbu.

Ako sa zahriať?

Zamerajte sa na stravu: Pridajte do svojho jedálnička potraviny bohaté na železo a vitamíny B12.

Pridajte do svojho jedálnička potraviny bohaté na železo a vitamíny B12. Hydratujte sa: Pitný režim je dôležitý pre správny chod krvi.

Pitný režim je dôležitý pre správny chod krvi. Hýbte sa: Fyzická aktivita podporuje cirkuláciu a prirodzene vás zahreje.

Fyzická aktivita podporuje cirkuláciu a prirodzene vás zahreje. Vrstvite oblečenie: Noste termo-oblečenie alebo vlnené vrstvy, ktoré zadržiavajú teplo.

Pocit chladu nie je iba „vo vašej hlave“

Ak máte pocit, že vám je zima viac ako ostatným, nepodceňujte to. Vaše telo vám možno signalizuje, že niečo nie je v poriadku. Či už ide iba o nedostatok vitamínov, alebo závažnejší problém, ako je porucha štítnej žľazy, včasná diagnostika môže zlepšiť kvalitu vášho života. Zostaňte v teple a dbajte na svoje zdravie – je to najlepší krok, aký môžete pre seba urobiť.