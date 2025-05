Rakovina čreva u mladých mužov raketovo stúpa: Príznaky mnoho ľudí prehliada

Rakovina hrubého čreva a konečníka už nie je problémom len starších. Stále častejšie sa týka aj mladších ľudí, najmä mužov pod 50 rokov. Prečo prípady pribúdajú, aké príznaky netreba podceňovať a ako funguje prevencia, vysvetľuje MUDr. Anna Gojdičová, PhD., gastroenterologička z Gastroenterologického centra Bezručova.

„Zaznamenávame znepokojujúci trend – kolorektálny karcinóm sa čoraz častejšie objavuje aj u mladších vekových skupín,“ hovorí lekárka. Dôvody sú jasné: strava chudobná na vlákninu, nadbytok spracovaného mäsa, sedavý spôsob života, fajčenie, obezita a stres.

Rovnako alarmujúca je však aj nízka účasť na preventívnych vyšetreniach, ktoré by mohli rakovinu odhaliť včas a výrazne zvýšiť šancu na vyliečenie.

Najvýraznejší nárast prípadov sa týka mladých mužov. Podľa MUDr. Gojdičovej je za tým viacero dôvodov: „Muži majú štatisticky častejšie nezdravé stravovacie návyky, častejšie fajčia a konzumujú alkohol, menej dbajú na prevenciu a častejšie zanedbávajú varovné príznaky.“ Významnú úlohu zohráva aj genetická predispozícia.

Strava a životný štýl majú zásadný vplyv

„Výrazne riziková je nadmerná konzumácia červeného a najmä spracovaného mäsa (klobásy, údeniny, párky), nízky príjem rozpustnej vlákniny, zeleniny a ovocia, nadmerný príjem cukrov, tukov a priemyselne spracovaných potravín,“ zdôrazňuje Gojdičová.

Naopak, pestrá rastlinná strava dokáže riziko značne znížiť – rovnako ako obmedzenie alkoholu. Moderný životný štýl plný stresu, sedavého zamestnania a zlých návykov vytvára podľa lekárky ideálne podmienky pre rozvoj chronických zápalov a následne aj nádorových ochorení.

Včasné štádiá kolorektálneho karcinómu sú zákerné najmä tým, že často nevyvolávajú výrazné symptómy. „Únava, chudnutie, drobné zmeny v stolici či občasná krv v stolici sú prejavy, ktoré pacienti často ignorujú,“ upozorňuje lekárka. To vedie k neskoršiemu odhaleniu ochorenia, keď je už liečba náročnejšia.

Prítomnosť krvi v stolici, zmeny v rytme vyprázdňovania, bolesti brucha či neúmyselné chudnutie sú signály, ktoré by sme nemali ignorovať.

„Pravda, môže ísť o hemoroidy, zápalové ochorenia čreva, syndróm dráždivého čreva či spomínané polypy, no dôležité je vylúčiť vážnejšie príčiny,“ pripomína gastroenterologička.

Preventívne vyšetrenia čreva

„Preventívne vyšetrenia sa zväčša začínajú testom na okultné (skryté) krvácanie v stolici v rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára,“ vysvetľuje MUDr. Anna Gojdičová.

Ak test odhalí prítomnosť krvi, pacient je následne odoslaný na kolonoskopiu, ktorá umožňuje presné určenie príčiny krvácania.

Kolonoskopia však nie je viazaná len na pozitívny test. „Kolonoskopiu je možné a odporúčané v rámci prevencie absolvovať aj bez tohto testu medzi 50. a 75. rokom života, u pacientov s pozitívnou rodinnou anamnézou kolorektálneho karcinómu,“ dodáva lekárka.

Výhodou kolonoskopie je, že ide nielen o diagnostickú, ale aj o liečebnú metódu – počas vyšetrenia je možné rovno odstrániť prípadné polypy, čím sa môže predísť vzniku rakoviny.

„Od roku 2019 na Slovensku funguje organizovaný skríning kolorektálneho karcinómu prostredníctvom testu na skryté krvácanie v stolici. Slováci sa tomuto bezplatnému a bezbolestnému vyšetreniu vyhýbajú a absolvuje ho len približne tretina pozvaných poistencov. Pozitívny test na skryté krvácanie si vyžaduje ďalšie vyšetrenie – kolonoskopiu. Často nejde o rakovinu, ale o polypy, ktorých odstránením je možné predísť 98 % prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka,“ pripomína lekárka.

Test pacient dostane domov, vzorku stolice odovzdá všeobecnému lekárovi a podľa výsledku sa určí ďalší postup.

Šanca na vyliečenie

Dobrá správa je, že ak sa kolorektálny karcinóm odhalí včas, šanca na úplné vyliečenie je veľmi vysoká. „Vďaka pokroku v biologickej liečbe, imunoterapii a modernej chirurgii sú výsledky liečby oveľa lepšie ako kedysi. Kľúčom však ostáva včasná diagnostika,“ uzatvára lekárka.

Ak si z tohto článku máte vziať len jednu informáciu, nebojte sa kolonoskopie. Toto vyšetrenie má zlú povesť, no ako sa mení medicína, tak sa menia aj jej metódy a snažia sa byť čoraz šetrnejšie, príjemnejšie a znesiteľnejšie.

A kolonoskopia je ideálnym príkladom, kedy pacienti ku gastroenterológovi často prídu so strachom v očiach, no domov prídu a ako prvé povedia: „Veď to nič nebolo.“ Rovnako nečakajte na príznaky – najmä po 50-tke, kedy sa riziko ochorenia značne zvyšuje. Zdravie nie je samozrejmosť a prevencia je jediný spôsob, ako mať nad chorobou náskok.