Alergia na lepok, laktózu, histamín či peľ? Dôvodom je často zanesené črevo - ROZHOVOR

Nafúknuté brucho, zápcha, časté hnačky, alergie, zlá imunita. Toto sú problémy, ktoré môžu mať rôzne príčiny, no veľmi často sa za nimi skrýva stav nášho hrubého čreva. Práve tam sa hromadia toxíny, ktoré ovplyvňujú nielen trávenie, ale aj imunitu, psychiku a celkové zdravie.

Colonhydroterapia – teda šetrné preplachovanie čriev čistou vodou – je čoraz vyhľadávanejšou procedúrou, ktorá pomáha pri detoxikácii, zlepšuje stav pokožky, zmierňuje alergie, odstraňuje parazity, podporuje chudnutie a dokonca dokáže zlepšiť stav astmatikov.

O význame colonhydroterapie a jej prekvapivo silných účinkoch sme sa bavili s Máriou Lenghartovou z Vitalinštitútu Svemiria.

V rozhovore sa okrem iného dozviete:

Ako prebieha čistenie čriev

Aké toxíny sa hromadia v našom čreve a odkiaľ pochádzajú

Ako čistenie čriev dokáže vyliečiť alergie

Prečo má črevo zásadný vplyv na psychiku

Čo hovoria skúsenosti ľudí

Ako často by ste mali terapiu absolvovať pre dlhodobý efekt

Kedy je hydrocolon terapia nevhodná a komu sa neodporúča

Čo je colonhydroterapia a ako prebieha?

Colonhydroterapia je liečebná aj preventívna procedúra, ktorá spočíva v pozvoľnom opakovanom preplachovaní hrubého čreva čistou filtrovanou vodou. Vykonáva sa za účelom odstránenia nežiadúcich nánosov a zvyškov potravy.

Najskôr klienta informujeme o priebehu, zodpovieme jeho otázky, zabezpečíme príjemnú atmosféru a potom začneme s napúšťaním a vypúšťaním vody cez análny otvor do čreva a z čreva von. Tento cyklus napúšťania a vypúšťania trvá zhruba pol hodinku. Počas celej procedúry sa intenzívne masíruje brucho.

Všetko sa deje pod uzavretým systémom, čiže klient nikam nevstáva, odpad odchádza priamo do kanalizácie a zároveň sa do prostredia nešíri nepríjemná vôňa. Na konci klienta odpojíme a odchádza ešte na toaletu.

Aké zdravotné benefity prináša pravidelné preplachovanie čriev?

Zbaví vás nafúknutého brucha, hemoroidov

Odstraňuje hnačky, zápchy a zlepšuje trávenie

Aktivizuje prirodzenú črevnú peristaltiku (činnosť čreva)

Zlepšuje imunitu, odstraňuje bolesť hlavy

Hydratuje črevo a zároveň celý organizmus

Obnovuje zdravú črevnú mikroflóru tým, že z čreva odstráni baktérie a toxíny, ktoré sú v usadeninách a nánosoch

Zlepšuje zdravie človeka, zlepšuje mnohé choroby a iným predchádza

Zmierňuje výtoky u žien

Úplným pozitívom je, že nám rozjasňuje myseľ, očisťuje hlavu a pôsobí blahodárne na našu psychiku

Ako vedľajší efekt je strata niekoľkých kilogramov a krása

Aké toxíny sa v črevách hromadia a ako ich telo prirodzene vylučuje?

Toxíny sa do čreva dostávajú z rôznych zdrojov, zo synteticky spracovaných potravín plných chémie, zo zeleniny a ovocia plných pesticídov, z vody, ktorá je v súčasnosti udržiavaná tiež chémiou, aby zodpovedala normám pitnej vody, z ovzdušia, z domácnosti, v ktorej sa používa na jej chod tiež množstvo chemických prostriedkov.

V tele sa vyskytujú v rôznych formách ako sú chemikálie, ťažké kovy, pesticídy, hormóny, toxíny z plesní, baktérií a z parazitov. Ich prítomnosť v tele môže poškodiť orgány, tkanivá a bunkové štruktúry, a to má za následok rôzne choroby a zdravotné ťažkosti.

Keďže je ťažké eliminovať všetky spomínané faktory, potom je narušený aj prirodzený spôsob ich vylučovania z organizmu a v čreve dochádza k ich hromadeniu v nánosoch na stenách hrubého čreva a zároveň sa zhoršuje aj ich prirodzené odstraňovanie ďalšími filtračnými orgánmi, ako sú pečeň, obličky, lymfatický systém, čím sa zdravie človeka zhoršuje.

Aký je vzťah medzi črevami a imunitným systémom?

V črevách sa nachádza 80 percent našej imunity, čiže je markantný. Od fungovania hrubého čreva závisí celý organizmus, všetky orgány, koža a jej prejavy.

Môže stav črevnej mikroflóry ovplyvniť alergie?

Všetky alergie súvisia so stavom hrubého čreva. Keď sa v hrubom čreve premnožia baktérie, parazity, toxíny, vzniká v ňom zápal, aj keď ešte nie je laboratórne zachytený. Najskôr sú to ľahšie alergie, ako senná nádcha, alergia na niektorú potravinu, potom prechádza zápal do chronicity a ak nedôjde k úprave a eliminácii faktorov, ktoré na to vplývali, vznikajú už závažnejšie alergie ako je alergia na bielkovinu kravského mlieka, celiakia a ak ani vtedy sa situácia nerieši adekvátne, tak prichádza na rad histamínová intolerancia a mix alergií.

Ako čistenie čriev pomáha pri chronických zápaloch a alergiách v tele?

Čistenie hrubého čreva je základom, keď sa z čreva, čiže z orgánu, v ktorom je 80 percent našej imunity odstránia nánosy, ktoré tam kvasia, prebiehajú v ňom hnilobné procesy. Keď je črevo čisté, nedostávajú sa toxíny a baktérie naspäť do krvi a následne do všetkých orgánov, do celého organizmu.

Potom je ale potrebné uvedomiť si, že my ovplyvňujeme čo sa do nášho tela znovu dostane správnou stravou, životosprávou, zdravým životným štýlom, vieme alergie a rôzne ochorenia redukovať a ideálne ich aj odstrániť.

Máte prípady ľudí, ktorí sa po terapii úplne zbavili alergií?

Chodí ku mne mnoho ľudí, ale každý človek má túto obšírnu problematiku pochopenú na svojej úrovni chápania. Nie každý sa chce vzdať rôznych pôžitkov a prispôsobiť svoj život tak, aby odstránil všetky nástrahy, ktoré číhajú z každej strany.

Ale áno, je množstvo ľudí, ktorí keď boli ochotní okrem vyčistenia si čreva, vzdať sa aj umelo spracovaných potravín, pesticídov v ovocí a zelenine, chemicky „vylepšeného“ mäsa, chemickej kozmetiky, používajú správne filtre na vodu, ktorú pijú, alebo sa v nej kúpu, nevystavujú sa zbytočne prostrediu, kde je zvýšená záťaž.

Napríklad môj syn, keď som začala chápať celý tento systém a zmenili sme životosprávu, celkové fungovanie, odstránili sme čo sa dalo a ešte sme vyčistili hrubé črevo, zmizla mu chronická bronchitída, astma a potravinové alergie, mal vtedy 5 rokov. Teraz je už stredoškolák a je zdravý. Taktiež môjmu otcovi zmizla alergia na pele, trávy, senná nádcha. Takto by som mohla ísť ďalej.

Ako často je potrebné terapiu absolvovať na dosiahnutie dlhodobého efektu?

Mnohí ľudia si hrubé črevo čistia a udržiavajú aj doma, pri nejakej diétnej chybe, pri prechladnutí, pred detoxom atď. Je v poriadku si ho prísť vyčistiť raz za pol roka, ak je to prvé čistenie, človek potrebuje cirka 4 až 5 terapií, ak je to už opakovane, tak črevo si to pamätá a ide to skôr. Budú stačiť aj 2 terapie, ak dotyčný nekonzumoval hlava nehlava umelo spracované potraviny, sladkosti a nezdravé jedlá.

V ideálnom prípade je to ročný interval, neskôr ako rok, už akoby sme čistili prvýkrát. No je veľký rozdiel či je to niekto, kto sa zdravo stravuje alebo nie a rovnako je veľmi potrebná dobrá hydratácia čistou vodou.

Aké ďalšie kroky by mal človek podniknúť po terapii, aby si udržal zdravé črevá a silnú imunitu?

Závisí to od toho, čo sme v tom čreve našli, ak tam boli parazity, treba ich odstrániť, ak tam bolo veľa hlienov, treba odstrániť kandidu, kvasinky, ak má človek už nejaké ochorenia, alergie, treba zmeniť životný štýl. Pri alergiách je vhodná protizápalová strava.

Je hydrocolon terapia bezpečná pre každého?

Má aj svoje kontraindikácie, napr. karcinóm hrubého čreva, črevná divertikulitída, ťažké srdcovo-cievne ochorenia, aneurizmy, gravidita, krvácanie v čreve.

Môže časté preplachovanie čriev narušiť prirodzenú mikroflóru?

Áno môže, aj v tomto prípade platí, všetko s mierou a rozumom, má to svoj správny postup a špecifiká.