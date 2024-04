Záujem o projekt Nemocnice v Spišskej Novej Vsi za desiatky miliónov eur majú štyri firmy

O výstavbu nového nemocničného pavilónu a rekonštrukciu monobloku v Spišskej Novej Vsi súťažia štyri stavebné firmy, ktoré sa prihlásili do verejného obstarávania. Nemocnica minulý týždeň pristúpila k oficiálnemu otváraniu ponúk, tie v súčasnosti vyhodnocuje odborná komisia.

Informoval o tom Tomáš Kráľ, hovorca skupiny Penta Hospitals, pod ktorú nemocnica patrí. Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo na tento projekt 39,5 milióna eur, pričom celková suma vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav dosiahne 72 miliónov eur.

Aktuálny harmonogram prác

Podľa aktuálneho harmonogramu bude v termíne do júna 2026 sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s počtom 34 lôžok a trojpodlažný pavilón so 121 lôžkami bude dostavaný do úrovne hrubej stavby. Plnohodnotné uvedenie nového nemocničného pavilónu do prevádzky je naplánované do konca roka 2028.

„Bez úpravy časového harmonogramu, keď na začiatku februára ministerstvo zdravotníctva vyhovelo našej žiadosti o posunutie konečného termínu sprevádzkovania nového nemocničného pavilónu na koniec roka 2028, by tento projekt vo fáze verejného obstarávania už definitívne skončil. V pôvodnej lehote ešte pred oznámením nového predlženého termínu sme totiž neevidovali žiadnu ponuku,” priblížil generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha.

Majetok Košického samosprávneho kraja

Po výstavbe má byť nový pavilón, rovnako ako celá nemocnica, súčasťou majetku Košického samosprávneho kraja, s ktorého predstaviteľmi sieť rokuje o podmienkach investície.

„V majetku kraja bude moderný zdravotnícky priestor, kde pacienti dostanú prvotriednu starostlivosť. Je dôležité, že nájomca župnej budovy transparentne informuje o procese verejného obstarávania,“ poznamenal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Vynovená nemocnica podľa jeho slov pomôže nielen miestnym, ale tisícom východniarov zo širokého okolia.

Rekonštrukcia súčasného monobloku nemocnice v Spišskej Novej Vsi a výstavba nového trojpodlažného pavilónu s celkovou stavebnou plochou nad 10-tisíc metrov štvorcových je tretím najväčším nemocničným projektom z Plánu obnovy a odolnosti na Slovensku. Nemocnica už dnes disponuje kompletnou projektovou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením.