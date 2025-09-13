Používanie médií vplýva na duševné zdravie detí, ministerstvo s odborníkmi odporúča rodičom viacero zásad

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s odborníkmi vydáva prehľadnú príručku zásad zdravého používania obrazovkových médií u detí. Ako informovalo, cieľom príručky „Odporúčania pre zdravé používanie obrazovkových médií u detí a adolescentov Slovensko 2025“ je poskytnúť rodičom, opatrovateľom i odbornej verejnosti preventívny nástroj na predchádzanie vzniku takzvaných nelátkových závislostí, ktoré zásadne vplývajú na duševné zdravie všetkých.
Konsenzus odborníkov
„Slovenské odporúčania na zdravé používanie obrazovkových médií u detí a adolescentov vznikli ako konsenzus odborných spoločností (Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS, Slovenská pediatrická spoločnosť SPS, Slovenská komora psychológov, Asociácia klinických psychológov či Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie),“ uvádza rezort zdravotníctva.
Doplnil, že ide o úlohu, ktorú si splnil na základe uznesenia Rady vlády SR pre duševné zdravie a Akčného plánu k Národnému programu duševného zdravia na roky 2024 – 2030. Pri tvorbe odporúčaní pre zdravé používanie médií u detí a adolescentov vychádzali odborníci z existujúcich odporúčaní iných štátov, napríklad Nemecka, Francúzska, Slovinska, Španielska, Spojených štátov či Talianska. Príručku možno nájsť na webovom sídle Rady vlády SR pre duševné zdravie.
Vytvorenie rodinného plánu
MZ SR priblížilo aj všeobecné odporúčania. Upozornilo, že pre dieťa sú rodičia i starší súrodenci vzorom a o pravidlách zdravého používania obrazovkových médií je potrebné premýšľať nielen vo vzťahu k dieťaťu, ale aj vo vzťahu k sebe. Odporúča sa tiež nedávať obrazovkové médiá dieťaťu za odmenu, prípadne na upokojenie.
„Vytvorte si rodinný mediálny plán – pravidlá používania obrazoviek v rodine, ktoré budú rešpektované nielen deťmi, ale aj dospelými,“ radí ďalej. Odporúčané je aj zavedenie času bez obrazoviek alebo „off-line“ režim v rodine. Obrazovky netreba zapínať ráno, a večer je vhodné odložiť ich aspoň hodinu pred spánkom. Taktiež sa odporúča mať pri učení alebo práci obrazovkové médiá v inej miestnosti.
Korigovanie času pri obrazovke
„Deti do troch rokov veku by mali zotrvať bez akéhokoľvek aktívneho aj pasívneho používania obrazoviek a zároveň by mali čo najmenej vidieť iných tráviť čas pred obrazovkou. Deti do deviatich rokov veku by nemali mať prístup na internet a vlastný smartfón sa odporúča až u detí starších ako 12 rokov,“ upozorňuje rezort zdravotníctva.
Adolescenti vo veku od 12 do 16 rokov môžu používať internet samostatne, no rodič by mal rozhodnúť o tom, ako dlho. Pomimo školských povinností by to nemali byť viac než dve hodiny denne, takžiež by nemali byť pred obrazovkou po 21:00. U dospievajúcich do 18 rokov stanovuje rodič pravidlá v závislosti od vyspelosti dieťaťa.