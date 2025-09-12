Počas leta výrazne vzrástol počet intoxikácií detí, pomer medzi chlapcami a dievčatami bol vyrovnaný

Oddelenie urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb v Bratislave zaznamenalo počas letných mesiacov výrazný nárast intoxikácií v detskom veku. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bolo prípadov o tretinu viac. Najčastejšie išlo o úmyselné otravy spôsobené alkoholom, návykovými látkami a liekmi.
Zvýšil sa aj počet náhodných intoxikácií u dojčiat a predškolákov, ktoré boli spôsobené kontaktom s jedovatými rastlinami, liekmi, domácou chémiou či inými dostupnými látkami v domácom prostredí.
Festivaly neboli takou záťažou
Podľa vedenia ústavu sa v júli a auguste na urgentnom príjme liečilo približne 100 detí, čo znamenalo priemerne 50 prípadov mesačne a miestami až tri denne. V minulosti sa najviac intoxikácií spájalo s obdobím kultúrnych podujatí a festivalov, tento rok však masové akcie nepredstavovali takú záťaž ako po iné roky.
Lekári tento vývoj pripisujú lepšej regulácii predaja alkoholu mladistvým a dlhodobej prevencii, no upozorňujú na nárast intoxikácií v súkromnom prostredí, mimo dosahu rodičov či organizátorov podujatí.
Najviac úmyselných intoxikácií sa vyskytlo u detí vo veku 15 až 17 rokov, pričom pomer medzi chlapcami a dievčatami bol vyrovnaný. Prípady boli rozložené rovnomerne počas celého týždňa, víkendy nepriniesli vyšší počet pacientov. Najčastejším spúšťačom bola konzumácia alkoholu, často v kombinácii s kanabinoidmi, látkami THC alebo HHC, prípadne s liekmi.
V porovnaní s minulosťou sa častejšie vyskytovali otravy spôsobené spojením alkoholu a liekov. Viaceré z nich boli závažné a spojené so sebapoškodzovaním či pokusmi o samovraždu. Približne 15 percent detí muselo byť hospitalizovaných, jedno dieťa skončilo so závažnou otravou na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny.
Riziká pokračujú aj počas školy
Lekári upozorňujú, že riziká intoxikácií pokračujú aj v školskom roku. Už počas prvého víkendu po jeho začiatku riešili prípad dieťaťa s extrémne vysokou hladinou alkoholu v krvi 4,5 g/l, pričom laboratórne testy potvrdili aj užitie drog.
Odborníci apelujú na rodičov, pedagógov a verejnosť, aby mladým častejšie komunikovali riziká spojené so zneužívaním alkoholu, liekov a drog. Predpokladajú, že počas školského roka budú deti tráviť viac času pod dohľadom dospelých, čo by mohlo prispieť k zníženiu počtu intoxikácií.
Koncom prázdnin a začiatkom školského roka zaznamenali lekári urgentného príjmu aj nárast akútnych psychiatrických stavov. V priemere ide o jedno dieťa denne, teda približne 30 prípadov mesačne.
Lekári preto vyzývajú rodičov, aby sa aktívne zaujímali o psychické rozpoloženie svojich detí a vnímali ich správanie, najmä u citlivých a osamelo pôsobiacich jedincov. Podľa odborníkov je práve pozornosť rodičov a blízkych kľúčová pre včasné odhalenie problémov a predchádzanie závažným následkom.