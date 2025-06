Prázdniny s mobilom? Alarmujúce riziká a riešenia pre zrak detí aj dospelých

Letné prázdniny sú časom oddychu, výletov a spoločných zážitkov. No zároveň aj obdobím, keď sa častejšie než inokedy spoliehame na mobily či tablety. Cestovanie, dlhé čakanie, chvíle nudy – práve vtedy siahneme po obrazovke. Mnohí rodičia priznávajú, že deťom podajú telefón jednoducho preto, aby na chvíľu stíchli. Zdá sa to ako neškodné riešenie, no zrak detí to môže poškodiť viac, než si uvedomujeme.

Obrazovky ako súčasť dovolenky – realita dneška

Moderné technológie nás sprevádzajú doslova na každom kroku – aj na dovolenke. Dospelí si cez mobil vybavia prácu, pozrú si obľúbený seriál alebo komunikujú s rodinou. Lenže kým dospelý človek dokáže zariadenie na chvíľu odložiť, deti a tínedžeri s ním často splývajú doslova nepretržite. Ich oči tak trpia. Navyše, ak sa dlhodobo pozeráme do blízka, oči musia neustále zaostrovať. To môže mať závažné dôsledky – predovšetkým pre deti, ktorých zrak sa ešte len vyvíja.

Oči v strehu: Prečo nadmerné pozeranie škodí?

Primárka očného centra VISTAMET MUDr. Eva Trizuljaková upozorňuje: „Pri dlhodobom pozeraní na blízko oko neustále zaostruje, čím sa predlžuje – čo je presný mechanizmus vzniku krátkozrakosti. Okrem toho oči zbiehajú smerom k nosu, čo môže vyvolať škúlenie. Menej žmurkáme, čo vysušuje slzný film, a to môže spôsobiť syndróm suchého oka.“

Dôsledky nie sú len dlhodobé – deti s vysokým screen timom často pociťujú únavu očí, rozmazané videnie či problémy s presným zaostrením. Oproti tomu deti, ktoré trávia viac času vonku, majú lepšie výsledky vo vývoji zraku. Denné svetlo a pohľad do diaľky sú pre oči prirodzene blahodarné.

Signály, ktoré netreba ignorovať

Tablet alebo mobil však môže byť aj ukazovateľom už existujúceho problému. Podľa MUDr. Trizuljakovej by mali rodičia zbystriť pozornosť, ak:

si dieťa dáva obrazovku bližšie a bližšie k tvári,

sťažuje sa na pálenie, rezanie v očiach či bolesti hlavy po dlhšom pozeraní,

často žmurká alebo si sadá veľmi blízko k televízoru,

nevidí detaily v hrách alebo má rozmazané videnie.

Tieto príznaky môžu znamenať, že zrak je už poškodený alebo sa rýchlo zhoršuje. Prvé komplexné očné vyšetrenie by malo dieťa absolvovať okolo tretieho roku, najneskôr však pred nástupom do školy. Potom je ideálne kontrolovať zrak aspoň raz za dva roky – častejšie v prípade, že sa v rodine vyskytujú očné vady.

Ako správne nastaviť vzdialenosť a podmienky pri sledovaní?

Dôležité je nielen obmedziť čas pred obrazovkami, ale aj sledovať vzdialenosť, z ktorej na ne pozeráme:

mobil či tablet : aspoň 30–40 cm od očí,

monitor počítača : približne na dĺžku paže (50–70 cm),

televízor: aspoň 2,5-násobok uhlopriečky obrazovky.

Treba tiež dbať na vhodné osvetlenie. Sledovanie obrazovky v úplnej tme je pre oči veľmi únavné. Optimálne je mierne osvetlenie miestnosti, ktoré eliminuje ostrý kontrast medzi jasom obrazovky a tmavým okolím. Hodinu pred spaním by sme obrazovky mali úplne vypnúť – modré svetlo narúša tvorbu melatonínu, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu spánku.

Pomáhajú okuliare s filtrom modrého svetla?

Okuliare s filtrom modrého svetla môžu zmierniť únavu očí, no neslúžia ako prevencia proti zhoršovaniu zraku – a u detí už vôbec nie. MUDr. Trizuljaková zdôrazňuje, že ich účinok je najmä komfortný. Dôležité je kupovať kvalitné okuliare v overenej optike, nie lacné modely z internetu bez certifikátov.

Digitálny detox: Prestávky ako kľúčová prevencia

Odborníci odporúčajú dodržiavať tzv. pravidlo 20-20-20: každých 20 minút sa na 20 sekúnd pozrieť na objekt vzdialený 6 metrov. Pomáha to uvoľniť očné svaly a predchádzať únave. A čo je dôležité – počas prestávky nesiahať po inom zariadení. Skutočná pauza znamená digitálne vypnutie.

Letné zážitky nie sú na obrazovke

Cestujeme do krásnych kútov sveta, no často si ich naplno neuvedomujeme – oči máme upriamené do mobilu. Deti strácajú kreativitu, rodičia sa nedokážu odtrhnúť od práce. Ak už musíte skrátiť dlhú chvíľu, skúste radšej knihu, hudbu, podcast, spoločenskú hru, alebo len obyčajnú konverzáciu: „Ako sa máš?“

Čo sa pýtate najčastejšie?

1. Aký je vhodný čas pred obrazovkou podľa veku?

Deti do 2 rokov by sa obrazovkám mali vyhýbať úplne. Staršie deti by nemali denne tráviť viac než 1 hodinu zábavného obsahu, ideálne s prestávkami.

2. Môže sledovanie mobilu ovplyvniť zrak dieťaťa?

Áno. Dlhodobé pozeranie na blízko podporuje vznik krátkozrakosti, škúlenia, únavy očí a syndrómu suchého oka.

3. Aké sú príznaky, že zrak dieťaťa trpí?

Priblíženie obrazovky k tvári, sťažnosti na pálenie očí, bolesti hlavy či rozmazané videnie – všetko sú varovné signály.

4. Kedy treba ísť na očné vyšetrenie?

Prvé vyšetrenie okolo 3. roku života, najneskôr pred školou. Potom aspoň raz za 2 roky, pri rizikách častejšie.

5. Pomáhajú modré okuliare ako prevencia?

Pomáhajú zmierniť únavu, ale nezabraňujú vzniku zrakových chýb. Ich kvalita musí byť overená certifikátom.

6. Ako správne osvetliť miestnosť pri sledovaní obrazovky?

Vyhnite sa úplnej tme. Ideálne je mierne osvetlenie, ktoré eliminuje kontrast medzi obrazovkou a okolím.