Návrat do škôl znamená nápor na imunitu detí, jej základom sú štyri piliere

Nástup detí do školy a škôlok so sebou každoročne prináša zvýšené riziko infekcií. S návratom do kolektívu stúpa pravdepodobnosť, že deti ochorejú, čo predstavuje výzvu nielen pre rodičov, ale aj pre celý systém starostlivosti o zdravie.
Prevencia sa preto začína ešte predtým, než prídu prvé príznaky – najmä posilňovaním detskej imunity. Základom sú osvedčené vitamíny C a D, no čoraz častejšie sa do popredia dostávajú aj ďalšie látky ako beta-glukány a kolostrum.
Vitamíny až s príchodom ochladenia
Beta-glukány sú prírodné polysacharidy, ktoré stimulujú imunitný systém a podporujú obranyschopnosť organizmu pri pravidelnom užívaní. Deťom sa zvyčajne podávajú vo forme sirupu, a to v dennej dávke približne 100 miligramov. Ich účinok spočíva v aktivácii bielych krviniek, ktoré následne rýchlejšie reagujú na patogény.
Ďalšou účinnou látkou je kolostrum, teda prvé mlieko produkované po pôrode, ktoré je bohaté na imunoglobulíny, najmä typ A. Tento typ protilátky chráni sliznice pred napadnutím vírusmi a baktériami. Kolostrum sa v detskej výžive používa najčastejšie v dávkach od 500 do 2 000 miligramov denne.
S príchodom jesene opäť stúpa výskyt ochorenia COVID-19. Ako sa môžete pred nákazou chrániť?
Počas začiatku jesene, keď sú deti ešte vystavené dostatku slnečného žiarenia, nie je podľa odborníkov potrebné okamžite zvyšovať príjem vitamínu D. To isté platí aj pre vitamín C.
S príchodom chladnejšieho počasia je však vhodné zaradiť do denného režimu základnú kombináciu oboch vitamínov – vitamín C v dávke 50 až 100 miligramov denne a vitamín D v množstve 10 mikrogramov, čo zodpovedá 400 medzinárodným jednotkám. Táto kombinácia tvorí základ imunologickej podpory v jesennom a zimnom období.
Štyri piliere detskej imunity
Pre deti, ktoré sú často choré, môže byť nápomocné aj doplnenie ďalších mikroživín ako selén a zinok. Tieto stopové prvky zohrávajú dôležitú úlohu pri obranných reakciách organizmu a prispievajú k lepšiemu zvládaniu infekcií.
Podľa farmaceutov sú základom detskej imunity štyri piliere, ktoré by nemali chýbať v každodennom režime. Prvým z nich je dostatočný a kvalitný spánok – ideálne desať až dvanásť hodín denne bez rušivých vplyvov ako je modré svetlo či elektronika. Druhým je vyvážená strava bohatá na vlákninu, probiotiká a bielkoviny. Ovocie, zelenina, mliečne výrobky a celozrnné produkty by mali byť bežnou súčasťou detského jedálnička.
Imunitu si nezabezpečíme zo dňa na deň, s jej posilňovaním musíme začať skôr než príde jeseň
Tretím pilierom je pohyb. Každodenný pobyt na čerstvom vzduchu má pre imunitu nenahraditeľný význam, a to aj v prípade, že vonku prší. Štvrtým, no nemenej dôležitým aspektom, je psychická pohoda. Návrat do školského prostredia môže byť pre mnohé deti stresujúci, preto je dôležité, aby rodičia pristupovali k adaptácii s pochopením a láskavosťou.
Základom prevencie je aj dôsledná hygiena. Rodičia môžu svojim deťom pribaliť do školského batohu dezinfekčný gél alebo vlhčené obrúsky, ktoré poslúžia ako jednoduchá, no účinná ochrana pred baktériami a vírusmi.