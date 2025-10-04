Počet jednodňových operácií stúpa, Union eviduje vyše 40-tisíc zákrokov ročne

Jednodňová chirurgia si na Slovensku upevňuje svoje miesto ako efektívna forma poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa Union zaznamenala u svojich poistencov každoročne približne 40-tisíc takýchto zákrokov. Ak by sa tieto výkony realizovali formou klasickej hospitalizácie, ich počet by klesol na približne 15-tisíc.
Výhodné pre pacientov aj systém
Z údajov poisťovne vyplýva, že medzi najčastejšie zákroky absolvované formou jednodňovej chirurgie patria operácie očí, zásahy do pohybového aparátu, chirurgické zákroky na koži, v oblasti tráviaceho systému a značné zastúpenie majú aj gynekologické operácie. „Počet výkonov jednodňovej chirurgie u nás medziročne rastie. Napríklad v roku 2023 ich bolo až o 5-tisíc menej ako vlani,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Najvýraznejší presun z klasickej hospitalizácie do jednodňového režimu nastal podľa poisťovne v oblasti gynekologických zákrokov, operácií ústnej dutiny a tváre, ako aj pri výkonoch na mužských pohlavných orgánoch. Tento trend vníma Union ako výhodný pre pacientov aj systém.
Plná úhrada
„Snažíme sa, aby sme pacientov zbytočne nepresúvali z ambulancií do nemocníc, ak to ich zdravotný stav nevyžaduje. Poskytujeme preto plnú úhradu výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Ak sa náš poistenec nevie dostať na zákrok tak rýchlo, ako si jeho zdravotný stav vyžaduje, preplatíme mu ho aj v zahraničnej nemocnici,“ priblížil Jozef Koma, riaditeľ sekcie zdravotného poistenia v Unione.
Poisťovňa zároveň deklaruje, že sa neuberá cestou obmedzovania siete zdravotníckych zariadení, ale naopak ju rozširuje. „Namiesto plošných škrtov veríme, že treba podporovať kapacity, ktoré dokážu kvalitne a efektívne pomôcť pacientovi práve vtedy, keď to potrebuje. Včasný zákrok znamená lepšiu prognózu aj nižšie náklady. Ak pacient čaká dlho, jeho zdravotný stav sa zhoršuje a liečba je potom oveľa náročnejšia a drahšia. To nie je dobré ani pre pacienta, ani pre poisťovňu,“ uzavrel Koma.